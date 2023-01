Público lota Estação das Docas no Réveillon 2023; evento contou com fogos e shows gratuitos

O complexo turístico e gastronômico Estação das Docas recebeu novamente o público para a festa de fim de ano, após dois anos de restrições em razão da covid-19. A programação contou com dois palcos e diversas atrações musicais.

Localizado próximo ao terminal fluvial, o palco 1 teve a participação dos músicos Arthur Espíndola e Pinduca. No mesmo espaço, a banda Warilou tocou os grandes sucessos conhecidos pelo público. Para encerrar a festa, a bateria do Meio Dia da Imperatriz Leopoldinense trouxe o ritmo do carnaval à orla da Estação.

Após dois anos, o complexo turístico e gastronômico recebeu novamente o público para a festa de fim de ano mais tradicional da capital paraense. Com dois palcos e diversas atrações, a celebração foi uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Organização Social Pará 2000, que administra o equipamento turístico.

Simultaneamente, no palco 2, montado entre os armazéns 1 e 2, se apresentaram as bandas Sambloco e Fruta Quente, além do cantor Elóy Iglesias e Bateria Show do Rancho.

A meia noite do primeiro dia de 2023, quando o público já lotava a Estação das Docas, um show de cores e fogos abrilhantou a Baía do Guajará, celebrando a chegada do novo ano. “Nesse final de ano, eu optei por não viajar e escolhi passar a virada de ano aqui na Estação com minha família, pois sei que a festa aqui já é uma tradição e que podemos nos divertir em segurança, em um ambiente agradável e com bons shows. A programação está muito boa, por isso tenho certeza que será mais uma edição de sucesso”, declara o contador Elson Costa, que acmpanhou a quaima de fogos com esposa e as duas filhas.

(Dvulgação / Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000) (Dvulgação / Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000)

Ele teve o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal de Belém e Corpo de Bombeiros. De acordo com o Governo do Pará, cerca de 300 pessoas estiveram envolvidas na organização e segurança do evento.

“Agradecemos a todas as famílias que escolheram estar conosco nesse final de ano. Preparamos tudo com muito cuidado e carinho, junto ao Governo do Estado, para que todos pudessem receber 2023 com alegria”, declara Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000.