PSD e PDT declaram apoio a Igor Normando à pré-candidatura para Prefeitura de Belém

O Partido Social Democrático (PSD) aderiu oficialmente, na última nesta sexta-feira (2), à chapa “Levanta Belém”, liderada pelo pré-candidato à Prefeitura de Belém pelo MDB, Igor Normando. A adesão foi por unanimidade dos 40 candidatos a vereadores. O PSD foi o primeiro partido a declarar apoio oficial a Igor Normando, ainda no dia 4 de abril deste ano, em uma reunião partidária.

São 40 candidatos a vereadores na disputa pelo partido, 5 deles tentando a reeleição: Josias Higino, Miguel Rodrigues, Pastora Salete, Dona Neves e Túlio Neves. Gustavo Sefer, presidente do PSD em Belém, reforçou, em discurso, o apoio a Igor: “Nós fomos o primeiro partido a apoiá-lo e, hoje, reafirmamos nossa parceria com o futuro prefeito de Belém. Temos certeza de que estamos apoiando a pessoa certa para colocar Belém no rumo certo”, disse Sefer.

No mesmo dia, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) foi palco de uma importante convenção do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que anunciou oficialmente seu apoio à candidatura de Igor. O apoio do PDT a Igor reflete sua atuação em defesa dos direitos trabalhistas, da educação e da transparência na gestão pública. O vice-presidente do PDT, Adriano Coelho, disse que “Igor é conhecido por seu compromisso com a transparência e inovação na gestão pública e representa uma esperança de mudança para todos nós”.

A coligação de Igor, que já era a maior na disputa pela prefeitura, cresce cada vez mais. Atualmente, são 10 partidos: MDB, federação PSDB/Cidadania, União Brasil, PRD, PMN - Mobiliza, Progressistas, PSB, PSD e agora o PDT. Igor compartilhou sua gratidão e destacou a importância deste apoio para a construção de uma gestão eficiente: “Somos um time e precisamos jogar juntos. Estou muito feliz com o apoio de todos e tenho certeza de que vamos devolver a autoestima dos belenenses. Vamos juntos, com o apoio do governador Helder Barbalho, fazer Belém andar no ritmo do Pará”.