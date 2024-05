Entenda a proposta que visa privatizar praias no Brasil

Já imaginou ter que pagar para entrar na praia? Atualmente, uma emenda parlamentar existe e está sendo discutida no senado brasileiro sobre o tema. Na última segunda-feira (27), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal voltou a debater a proposta de emenda à Constituição (PEC) que visa privatizar praias brasileiras. O projeto foi proposto em 2022 pelo ex-deputado federal Arnaldo Jordy (Cidadania-PA) e foi aprovado pela Câmara após passar por uma comissão especial e pela CCJ da Casa.

Atualmente os territórios localizados na costa marítima brasileira, como praias, margens de rios e lagoas são considerados terrenos da União. Por isso, o acesso a esses locais é público (exceto em áreas controladas pelas forças armadas). A PEC em questão altera o entendimento sobre esses terrenos. Caso seja aprovada, um trecho desses terrenos serão transferidos para ocupantes particulares, estados e municípios.

Na prática, empresas e outros ocupantes podem adquirir a posse desses territórios em questão. Mas para isso acontecer, seria necessário que os interessados realizassem uma inscrição junto ao órgão de gestão ao patrimônio da união. Ou seja, se a PEC for aprovada, é muito provável que vários hotéis, cassinos e instituições que já possuem terrenos próximos às praias de renome, privem a utilização desse espaço.

Apesar de parecer um absurdo, essa prática já acontece em diversos pontos turísticos do mundo, um exemplo é Cancún, no México, que é conhecida por ter resorts com praias paradisíacas particulares. Além disso, A PEC também sugere que estados e municípios passem a ter domínio por áreas afetadas ao serviço público estadual e municipal, inclusive as destinadas à utilização por concessionárias e permissionárias de serviços públicos”.

Segundo o relator do projeto, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o objetivo é extinguir os terrenos de marinha e estabelecer um regime patrimonial específico para esses bens. “Já os municípios, sofrem restrições ao desenvolvimento de políticas públicas quanto ao planejamento territorial urbano em razão das restrições de uso dos bens sob domínio da União”, disse o senador.

Em contrapartida, alguns parlamentares argumentaram e citaram estudos de organizações ambientalistas que apontam que uma eventual aprovação da proposta pode comprometer a biodiversidade do litoral brasileiro.

O Observatório do Clima, grupo que reúne diversas entidades em defesa do meio ambiente, se manifestou em nota e disse que a atuação é fundamental para preservar as regiões contra enchentes e deslizamentos, por exemplo. “Essas áreas preservam nossa biodiversidade e equilíbrio dos ecossistemas costeiros. Privatização pode trazer danos irreversíveis”, diz a nota.