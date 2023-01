Propaganda partidária tem expectativa de retornar nesta terça-feira (24)

A propaganda partidária autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem expectativa de retornar nesta terça-feira (24). O equipamento político, que estava extinto desde 2017, voltou a ser permitido com a aprovação da Lei nº 14.291, em vigor desde janeiro de 2022. No Pará, a primeira exibição será do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A sigla terá direito a 10 minutos ao longo deste semestre, com um total de 20 inserções, de 30 segundos cada uma. O conteúdo será veiculado entre 19h30 e 22h30, no intervalo da programação de emissoras de rádio e televisão nacionais e estaduais, em datas pré-definidas.

Pelo menos 30% do total do tempo deverá ser reservado pelos partidos para a divulgação de conteúdos para a promoção e difusão da participação feminina na política. A finalidade da propaganda partidária é divulgar a ideologia, os programas e projetos de cada legenda, além de buscar novas filiações e promover a participação política das minorias, entre outras. As regras são da Resolução 23.679/2022 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disciplina a forma de veiculação dos conteúdos. O espaço reservado não pode ser utilizado para promover pré-candidatos a uma eleição.

Confira os critério da propaganda partidária

A divisão de tempo entre os partidos é feita tendo como base o desempenho de cada legenda nas últimas eleições gerais, ocorridas em 2022. Partidos que elegeram, por exemplo, mais de 20 deputados federais, terão direito a 20 minutos semestrais, divididos em inserções de 30 segundos nas redes nacionais e estaduais. Já os que conseguiram entre 10 e 20 deputados eleitos poderão utilizar 10 minutos por semestre, para inserções de 30 segundos cada uma, tanto nas emissoras nacionais quanto nas estaduais. As bancadas compostas por até 9 congressistas terão 5 minutos semestrais para a exibição.

A veiculação da propaganda será sempre às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados. As mídias devem ser entregues por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção partidária. A propaganda partidária é exibida no primeiro e no segundo semestre dos anos não eleitorais e apenas no primeiro semestre dos anos em que houver eleição.

Partidos comemoram o retorno das propagandas

Para Raí Moraes, presidente da Federação do PT, PCdoB e PV, a propaganda partidária é fundamental para o fortalecimento do debate e da participação da sociedade no processo democrático. “Um partido é a união de pessoas com objetivos sociais comuns, e a divulgação desse programa fortalece o processo democrático na medida em que possibilita, não apenas a identificação da população, mas, também, permite que o povo decida qual projeto melhor lhe representa e que possa cobrar que este seja posto em prática, quando escolhido”, diz.

O tempo será utilizado para apresentar e defender programas defendidos pela sigla. “Defendemos comida na mesa do trabalhador, emprego e renda para as famílias, a proteção do meio-ambiente e o desenvolvimento responsável da Amazônia. Também é da nossa luta o resgate dos direitos sociais e trabalhistas e o fortalecimento da democracia e da soberania nacional, com o povo sendo a prioridade do Estado”, completa Raí..

Adolfo Oliveira, presidente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) Pará, afirma que o espaço não será usado apenas para expor e construir figuras públicas, mas para defender ideias na sociedade. “É o momento da sociedade conhecer um pouco mais dos partidos, que são um elemento muito necessário para a democracia. São eles que agrupam as ideias, defendem posições diferentes, mas, infelizmente, houve muita destruição do que é a democracia em diversos países, inclusive no Brasil, e as pessoas perderam a dimensão da importância do partido político”, ressalta.

A volta da propaganda partidária, segundo Adolfo, faz parte da educação política dentro da sociedade. “Se a gente tem um espaço público para difundir e defender essas ideias é mais fácil de um eleito nos separar, entender o que separa as ideias do PSOL de um partido que defende uma ideologia contrária, então a gente vê com muito bons olhos”, finaliza.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com representantes do Partido Liberal (PL), Republicanos (Republicanos) e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para ter uma posição. Porém, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

Veja outra data prevista:

→ 09/03: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que terá direito a 10 minutos por semestre (20 inserções de 30 segundos) e do Republicanos, com 20 minutos por semestre (40 inserções de 30 segundos), sempre das 19h30 às 22h30.