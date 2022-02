Projeto de Lei na Câmara dos Deputados quer proibir banheiro unissex em todo o País

Projeto de Lei (nº 4.019/21) em tramitação na Câmara dos Deputados, proíbe em todo o Brasil banheiros e vestiários públicos “na modalidade unissex”, ou seja, espaços com estruturas multigênero, livres ou neutras que podem ser utilizadas por qualquer pessoa, não apenas as do gênero masculino ou feminino. A matéria será analisada pelas comissões de Desenvolvimento Urbano; de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. As informações foram divulgadas pela Agência Câmar de Notícias.

O PL tramita em caráter conclusivo, ou seja, só precisará passar pelo plenário se houve parecer divergente entre as comissões (rejeição por uma, aprovação por outra) ou houver recurso contra esse rito de tramitação assinado por 51 deputados (10% do total). Caso contrário, passando pelas comissões, segue direto para análise do Senado.

As estruturas multigênero surgiram como uma maneira de respeitar o direito de pessoas transexuais e não binárias de usarem banheiros e vestiários públicos sem se sentirem desconfortáveis por conta de sua identidade de gênero. Mas o autor do projeto, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), argumenta que o uso de banheiros e espaços assemelhados no Brasil, na modalidade unissex, não diminuirá os casos de hostilização, humilhação e outros tipos de violência contra a população LGBTQIA+.

"A construção de uma sociedade melhor e mais inclusiva precisa ser trabalhada pelos pais e pela família, sem o mínimo possível de interferência dos atores externos", justifica o parlamentar.

Pelo texto do projeto, espaços públicos, estabelecimentos comerciais e demais ambientes de trabalho onde já existam estruturas multigênero devem modificar a estrutura (finalidade e nome) para o uso apenas por pais com filhos de até 10 anos de idade.

O descumprimento da medida sujeita o infrator ao pagamento de multa a ser definida por órgãos de fiscalização de estados, de municípios e do Distrito Federal.