Primeiro colocado, Edmilson afirma que 'ganhar no 2º turno será mais significativo'

Em pronunciamento direcionado a apoiadores, após coletiva de imprensa, Edmilson Rodrigues afirmou que gostaria de ter ganhado a eleição no primeiro turno, mas que vencer no segundo turno, caso seja eleito no dia 29 de novembro, terá um significado especial.

"Não sou hipócrita de dizer que não queria (ganhar no primeiro turno), mas ganhar no segundo é mais significativo porque seremos escolhidos pelo voto consciente da população, por nossas ideias", afirmou.

A festa da militância do candidato da coligação "Belém de Novas Ideias" teve início às 19h, em frente ao comitê da candidatura, na avenida Ceará, 290, no bairro de São Brás. Outros politicos da coligação, como o candidato a vice-prefeito Edilson Moura, do PT, e a deputada Marinor Brito, do Psol, também esteve presente. "É o voto das mulheres, da população mais pobre de Belém que vai ganhar essa eleição. Não acredito que o presidente da República terá grande influência", disse a parlamentar.

Edmilson Rodrigues ao lado de correligionários (Marx Vasconcelos)

A professora Camille Félix, que foi para frente do comitê para escutar o candidato, afirmou que a passagem para o segundo turno de Delegado Eguchi, do Patriota, foi uma surpresa, mas que acredita na vitória de Edmilson. "Subestimamos uma parte do bolsinarismo, mas é a participação da população de verdade que vai decidir", afirmou.