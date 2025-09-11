Primeira turma do STF tem maioria para condenar Bolsonaro; veja os crimes

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (11), para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito. A ministra Cármen Lúcia e o ministro Flávio Dino acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes, que apontou Bolsonaro e outros réus como responsáveis por uma articulação golpista entre 2021 e 2023. O placar atual é de 3 a 1.

Motivação da condenação A Corte reconheceu que o grupo liderou ações para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022, e manter Bolsonaro no poder. A ministra Cármen Lúcia, durante a leitura de seu voto, destacou que vídeos e imagens apresentados pelo relator mostram ataques ao Judiciário e pedidos de intervenção militar por apoiadores do ex-presidente. “Tudo isso que foi mostrado agora pelo ministro Alexandre mostra exatamente que não se pode desvincular uma coisa da outra, porque solto teria outra conotação e enquadramento jurídico e penal. Portanto, ao tratar da organização criminosa, concluo pela sua comprovação neste caso”, afirmou Cármen Lúcia.

Votos dos ministros Antes de Cármen Lúcia, votaram a favor da condenação de todos os réus os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O ministro Luiz Fux votou apenas pela condenação de Mauro Cid e Braga Netto pelo crime de tentativa de abolição do Estado de direito, absolvendo os demais réus. O último a votar será o ministro Cristiano Zanin, que já sinalizou posição de condenação.

Crimes de violência institucional e política Cármen Lúcia ressaltou que a organização criminosa planejou atos de violência institucional e política, especialmente contra o Judiciário Eleitoral. Segundo a ministra, “as imagens deixam escancarado que a violência praticada contra integrantes do Judiciário é de grande magnitude”. Ela também destacou a documentação detalhada de todas as fases da empreitada e a radicalização social e política promovida pelo grupo.