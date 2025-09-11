Primeira turma do STF tem maioria para condenar Bolsonaro; veja os crimes
Decisão histórica na Primeira Turma: Ex-presidente e outros réus são considerados culpados de atos para impedir posse de Lula
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (11), para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito. A ministra Cármen Lúcia e o ministro Flávio Dino acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes, que apontou Bolsonaro e outros réus como responsáveis por uma articulação golpista entre 2021 e 2023. O placar atual é de 3 a 1.
Outros réus também condenados
Além de Bolsonaro, outros sete acusados já possuem maioria para serem condenados. Entre eles estão Braga Netto, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier e Mauro Cid. As penas e o local de cumprimento serão definidos ao final da votação.
Motivação da condenação
A Corte reconheceu que o grupo liderou ações para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022, e manter Bolsonaro no poder. A ministra Cármen Lúcia, durante a leitura de seu voto, destacou que vídeos e imagens apresentados pelo relator mostram ataques ao Judiciário e pedidos de intervenção militar por apoiadores do ex-presidente.
“Tudo isso que foi mostrado agora pelo ministro Alexandre mostra exatamente que não se pode desvincular uma coisa da outra, porque solto teria outra conotação e enquadramento jurídico e penal. Portanto, ao tratar da organização criminosa, concluo pela sua comprovação neste caso”, afirmou Cármen Lúcia.
Votos dos ministros
Antes de Cármen Lúcia, votaram a favor da condenação de todos os réus os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O ministro Luiz Fux votou apenas pela condenação de Mauro Cid e Braga Netto pelo crime de tentativa de abolição do Estado de direito, absolvendo os demais réus.
O último a votar será o ministro Cristiano Zanin, que já sinalizou posição de condenação.
Crimes de violência institucional e política
Cármen Lúcia ressaltou que a organização criminosa planejou atos de violência institucional e política, especialmente contra o Judiciário Eleitoral. Segundo a ministra, “as imagens deixam escancarado que a violência praticada contra integrantes do Judiciário é de grande magnitude”. Ela também destacou a documentação detalhada de todas as fases da empreitada e a radicalização social e política promovida pelo grupo.
