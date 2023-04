Presidente Lula desembarca em Portugal na primeira viagem à Eurona neste terceiro mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está em Portugal, nesta que é a primeira viagem à Europa no terceiro mandato do petista. Ele desembarcou na manhã desta sexta-feira (21) em Lisboa para uma agenda de seis dias de encontros em território português e também na Espanha. Lula irá se reunir com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro do país, António Costa. Na Espanha, ele deve se reunir com o rei Filipe VI e com o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

De acordo com o Itamaraty, a viagem do presidente para Portugal e Espanha está "no contexto de relançamento das relações com a Europa e com o mundo". Guerra na Ucrânia e o acordo entre Mercosul e União Europeia estão entre os temas no roteiro do petista, que este ano já visitou Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China e Emirados Árabes.

Lula deve retornar à Europa no início de maio para participar da coroação do rei Charles III e se reunir com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak.

Veja a agenda de Lula em Portugal e Espanha

Portugal

Sexta (21): previsão de chegada a Lisboa.

Sábado (22): participa de cerimônia de boas-vindas com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e deposita flores no túmulo do poeta Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerônimos, em Belém. Almoça com o primeiro-ministro português, António Costa, e participa da reunião da 13ª Cimeira Brasil-Portugal, cúpula bilateral retomada após sete anos. Os dois governos assinarão pelo menos 13 documentos, entre os quais, um acordo para equivalência de diplomas nos níveis fundamental e médio e outro para reconhecer carteiras de motorista.

Domingo (23): não há previsão de compromissos oficiais.

Segunda (24): viagem à cidade de Matosinhos, na região do Porto, para abertura do Fórum de Negócios Portugal-Brasil. Lula pode fazer a viagem em um KC-390, cargueiro militar fabricado pela Embraer, a fim de incentivar a venda das aeronaves. Retorna a Lisboa para a entrega do prêmio Camões a Chico Buarque.

Terça (25): Lula será homenageado em uma sessão solene da Assembleia da República Portuguesa.

Espanha

Terça (25): viaja para Madrid para participar de um fórum empresarial. Existe a possibilidade de um encontro com o rei espanhol, Felipe VI.

Quarta (26): último compromisso da viagem deve ser uma reunião com o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, seguida de uma cerimônia de assinatura de acordos.