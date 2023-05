Belém é escolhida como sede da COP 30; anúncio foi feito pelo presidente Lula; vídeo

A capital paraense, Belém, foi a cidade escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para ser sede da COP 30, em 2025. A confirmação foi publicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo Twitter. Confira a mensagem:

“Meus amigos e minhas amigas. Estou aqui com o governador Helder, estou aqui com o ministro das relações exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que tem uma notícia extraordinária para dar ao povo do Estado do Pará, para a cidade de Belém e para o Brasil”, declarou o presidente Lula.

Documento oficial da ONU confirmando Belém como sede da COP 30 (Reprodução)

Em seguida, o ministro Mauro Vieira fez o anúncio oficial: "Queria confirmar que as Nações Unidas aprovaram, no dia 18 de maio, a realização da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima na cidade de Belém do Pará, em novembro de 2025. Será a COP 30, proposta do presidente Lula ainda como presidente eleito”, afirmou.

O ministro ainda disse que esta é uma "grande notícia". "Será a primeira vez que teremos uma reunião dessa magnitude sobre mudança de clima no Brasil e em Belém".

O governador do Pará, Helder Barbalho, estava presente junto aos dois. Para ele, é uma "satisfação muito grande". Barbalho festejou em nome do povo do Pará e de todos os brasileiros o "privilégio do nosso país de poder sediar o mais importante evento de mudança climática de todo o planeta".

"Aumenta a nossa responsabilidade de mostrar que o Brasil está preparado, e acima de tudo, a responsabilidade da agenda ambiental, conciliando os amazônidas de nossa região e, claro, o respeito ao meio ambiente", declarou o governador do Pará.