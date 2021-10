Prefeito Edmilson foi internado na tarde deste sábado, no Hospital Porto Dias

O prefeito Edmilson Rodrigues foi internado novamente na tarde deste sábado (23), na unidade de urgência do hospital Porto dias, onde fará uma bateria de exames por determinação da equipe médica.

Hoje o prefeito sentiu fortes dores nas costas, que o impossibilitavam, inclusive, de se locomover. A informação foi divulgada no perfil pessoal do prefeito no Instagram. Mais informações serão divulgadas, nessa mesma página, pela assessoria da Prefeitura de Belém, tão logo os boletins médicos sejam emitidos.

Diagnosticado com a covid-19, o prefeito Edmilson Rodrigues recebeu alta na manhã do último dia 19, depois de 12 dias internado no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém. Na saída, ele contou que chegou a ficar com 70% do pulmão comprometido e acredita que conseguiu se recuperar porque já tinha recebido as duas doses da vacina anticovid.