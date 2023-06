PPA Participativo pode trazer investimentos à COP 30; saiba mais

A elaboração do PPA federal será importante para a definição dos investimentos necessários à capital paraense e ao estado que receberá a COP 30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, em 2025.

Perguntado sobre o assunto, o governador reforçou que foi constituído um comitê de trabalho específico, reunindo representantes dos governos federal, estadual e municipal com a finalidade de “construir uma agenda paralela com sugestões ao PPA”.

Além disso, ele destacou o Pará terá uma lista de obras prioritárias a Belém e Região Metropolitana em um novo programa a ser lançado pelo governo federal semelhante ao antigo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo Dilma Rousseff.

Plenária do PPA Participativo foi lotada. (Cristino Martins/ O Liberal)

O secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macedo, destacou que, independente dessas iniciativas, a participação no PPA 2024-2027 poderá ensejar as obras e outros investimentos que sejam do anseio popular.

Ainda, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, recordou que a Comissão de Financiamentos Externos (Confiex), do Ministério da Economia, aprovou o projeto elaborado pelo governo do Pará, que receberá do Banco Mundial US$ 280 milhões (R$ 1,3 bilhões) para o combate da pobreza e à fome com a preservação ambiental no estado.

“Projetos independentes ao PPA poderão ser aprovados. Pois a COP é o maior evento mundial sobre meio ambiente, que, pela primeira vez acontecerá no Brasil, será muito importante”, completou a ministra.