Posse de Lula terá shows de Bad Bunny e Roger Waters, diz colunista

A organização também prevê um esquema especial de segurança para a cerimônia e as atividades programadas na capital federal

A programação musical da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá reunir artistas brasileiros e internacionais. Entre os nomes mencionados nas negociações estão o cantor porto-riquenho Bad Bunny e Roger Waters, ex-integrante da banda Pink Floyd.

As informações sobre os possíveis participantes foram divulgadas por veículos de comunicação, entre eles a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, e da rádio CBN. A organização da agenda cultural está sob coordenação da primeira-dama Janja Lula da Silva, que também participou da preparação dos eventos musicais da posse de 2023.

Quais artistas podem se apresentar na posse de Lula?

Além de Bad Bunny e Roger Waters, outros artistas internacionais aparecem entre os nomes cogitados para integrar a programação. É o caso do cantor espanhol Manu Chao e do guitarrista norte-americano Tom Morello, conhecido por seu trabalho nas bandas Rage Against the Machine e Audioslave.

A lista também pode contar com representantes da música baiana. Segundo informações divulgadas pela coluna de Milena Teixeira, do portal Metrópoles, a banda BaianaSystem e o cantor Igor Kannário estão entre os artistas cotados para participar das apresentações.

Conhecido como Príncipe do Gueto, Igor Kannário ganhou projeção durante a campanha eleitoral com a música “Bota pra Virar”. Já o BaianaSystem é conhecido nacionalmente por suas apresentações no Carnaval de Salvador, especialmente com o tradicional Navio Pirata. Apesar das especulações, a programação completa ainda depende da conclusão das negociações e de um anúncio oficial dos organizadores.

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Janja coordena organização da programação musical

A primeira-dama Janja Lula da Silva está à frente da organização da agenda cultural da cerimônia. A proposta é reunir artistas de diferentes estilos e ampliar a programação de apresentações durante a celebração em Brasília.

A escolha de Janja para coordenar a organização partiu do próprio presidente Lula, repetindo a participação da primeira-dama na preparação da posse anterior.

Entre os nomes internacionais mencionados nas negociações estão artistas que já manifestaram publicamente posicionamentos políticos e apoio a causas progressistas. Roger Waters e Tom Morello, por exemplo, já declararam apoio a Lula. Bad Bunny também autorizou o uso de uma de suas músicas na campanha eleitoral de 2026.

Quando será a posse de Lula em 2027?

A cerimônia está marcada para 5 de janeiro de 2027, em Brasília. A data representa uma mudança no calendário tradicional das posses presidenciais, que costumavam ocorrer em 1º de janeiro.

A alteração foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 111, promulgada em 2021. A partir da mudança, o presidente e o vice-presidente passam a tomar posse em 5 de janeiro, enquanto os governadores e vice-governadores assumem no dia seguinte.

A expectativa é de uma grande mobilização popular, com a chegada de apoiadores de diferentes regiões do país. A organização também prevê um esquema especial de segurança para a cerimônia e as atividades programadas na capital federal.