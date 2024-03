Portugueses vão às urnas neste domingo (10) para eleger o novo primeiro-ministro

Cerca de 10 milhões de eleitores de Portugal devem ir às urnas neste domingo (10) para as eleições legislativas que definirão o próximo primeiro-ministro do país. O pleito foi antecipado cerca de dois anos antes por conta da renúncia de António Costa, que aconteceu em meio a alegações de corrupção.

O processo democrático iniciou com a abertura das mesas de votação às 8h, no horário local (5h no horário de Brasília), e deve terminar às 19h em Portugal continental e uma hora mais tarde nos Açores. A expectativa geral é de que os resultados sejam divulgados por volta da meia-noite.

Uma pesquisa divulgada na sexta-feira (8) pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica revela que a Aliança Democrática (AD), de centro-direita, lidera com 34%, enquanto o Partido Socialista (PS), de centro-esquerda, conta com 28%.

Além do cargo de primeiro-ministro, os portugueses também irão eleger 230 deputados para a Assembleia da República. Em Portugal, a escolha dos políticos acontece por meio do voto nos partidos, não para candidatos específicos. A legenda que alcançar a maioria de votos poderá conquistar o controle do Legislativo, desde que tenha o número mínimo de assentos necessários.

Entenda o caso de corrupção que fez primeiro-ministro renunciar

António Costa foi apontado em um esquema de corrupção pelo Ministério Público em novembro de 2023. Na ocasião, o primeiro-ministro socialista renunciou após ser anunciado como investigado, mas uma semana depois, o próprio MP reconheceu o equívoco, esclarecendo que o acusado era um homônimo, não o chefe de governo. Esta situação precipitou a antecipação das eleições, originalmente programadas para 2026.