Suspeito de tráfico é preso com entorpecentes na Sacramenta

Uma guarnição do 1º BPM prendeu, nesta terça-feira (10) à tarde, um homem com grande quantidade de entorpecentes no bairro da Sacramenta, em Belém. A prisão do suspeito, Risomar Saraiva da Conceição, aconteceu na passagem Eletronorte.

De acordo com o relato dos policiais, a guarnição estava em ronda na passagem Eletronorte e avistou Risomar saindo de casa em uma vila. O homem foi abordado e revistado, e os policiais verificaram que não havia nenhum material ilícito com ele.

No entanto, foram feitas buscas no interior da vila, onde em uma casa abandonada havia vários sacos plásticos com tubos de linha, material este característico para embalar drogas.

Em continuidade das buscas, os policiais chegaram a um terreno baldio na mesma vila, onde foi encontrado dentro de um tubo enterradas 286 petecas de pasta base de cocaína, aproximadamente 30g de maconha tipo skank prensado e 155 papelotes de maconha tipo skank.

Os entorpecentes foram encontrados em uma vila(Reprodução)

O Batalhão com cães farejadores foi acionado, e se localizou mais 144 petecas de pasta base de cocaína, totalizando 430 petecas. Esse material encontrado e o acusado foram conduzidos à Seccional da Sacramenta para os procedimentos cabíveis.