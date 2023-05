PL sobre remuneração de artistas por plataformas pode ter urgência votada nesta quarta (10)

O Projeto de Lei (PL) 2370/19, que atualiza a Lei de Direitos Autorais (Lei 9610/98), que trata da proposta de remuneração de artistas por parte de plataformas digitais pode ser votada nesta quarta-feira, 10, na Câmara dos deputados. A decisão de tentar votar a tramitação célere do texto partiu de líderes da base governista, que decidiu colocar o PL entre as prioridades do momento.

O pedido de urgência vinha sendo costurado politicamente pelo grupo nos últimos dias e a intenção era inicialmente votar na última terça-feira, 9, o que não ocorreu.

A atenção em torno do PL 2370 cresceu especialmente nos últimos dias, após o avanço das articulações políticas relacionadas ao chamado PL das Fake News, o PL 2630/20, que teve a urgência aprovada no dia 28, mas não teve o mérito colocado em votação por falta de acordo.

Na tentativa de viabilizar o percurso do texto na câmara, as lideranças da tropa de apoio ao Planalto acordaram a modificação do parecer do relator, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), no ponto que trata da remuneração de artistas.

A ideia é que a partir da semana que vem, esta pauta seja tratada de maneira separada, por meio do Projeto de Lei da líder do PCdoB na Casa, Jandira Feghali (RJ). O teor do texto original, no entanto, não aborda todos esses detalhes e também está em negociação.

Como o PL das Fake News traz um conteúdo considerado mais atualizado em relação ao tema, os parlamentares tentam aproveitar esse aspecto no relatório do PL 2370, cujo parecer será feito pelo deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

A proposta dos líderes governistas é tentar votar apenas a urgência do PL 2370 nesta quarta. Se a iniciativa tiver êxito, deverá abrir uma fase de negociação mais intensa dos pontos do relatório de Nascimento.

Segundo Jandira, a ideia é tentar votar o mérito do PL na próxima semana, se as articulações contribuírem para isso. A parlamentar acredita que, pela amplitude do projeto, a medida provavelmente irá passar por um fatiamento.

Ela destaca que o texto do PL, apresentado inicialmente em 2019, carece de uma atualização.

Conteúdo jornalístico

Uma das propostas levantadas por alguns atores políticos e civis é a remuneração de conteúdos produzidos por jornalistas, mas ainda não se sabe se esse ponto será incluído no relatório de Elmar Nascimento ou mesmo em algum outro parecer que eventualmente resulte do fatiamento do PL.

Entidades civis que atuam em defesa da categoria entraram em campo para tentar incluir a remuneração do segmento nas discussões. O artigo 32 do parecer produzido por Orlando Silva determina que conteúdos jornalísticos produzidos em variados formatos – texto, vídeo, áudio ou imagem – devem gerar remuneração por parte dos provedores às empresas jornalísticas.

O projeto

Originalmente, o PL 2370 altera mais de 40 artigos da legislação sobre direitos autorais e coloca mais de 20 outros pontos no lugar. Em 2019, o projeto teve parecer aprovado pela Comissão de Cultura da Câmara por meio de relatório produzido pela deputada Maria do Rosário (PT-RS), mas ficou paralisado desde então.

Com as discussões sobre direitos autorais no âmbito da proposta que combate as fake news na internet, a pauta voltou à tona, desta vez com mais holofotes, inclusive por conta de uma mobilização feita por diferentes cantores e atores de amplitude nacional.