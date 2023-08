PF realiza buscas mirando pai de Mauro Cid e Wassef por suposta venda de presentes

Nesta sexta-feira (11), a Polícia Federal (PF) fez buscas em endereços ligados ao general Mauro César Lourena Cid - pai do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jaitenente-coronel Mauro Cid, contra o advogado Frederick Wassef e o tenente Osmar Crivelatti, considerado braço-direito do ex-ajudante de ordens.

A Operação Lucas 12:2 investiga a suposta negociação de relógios, jóias e pedras precisosa (dados de presente pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro), feita pelo ex-ajudante de ordens e tenente-coronel do Exército Mauro Cid nos Estados Unidos. As peças, segundo inquérito divulgado pela corporação nesta sexta (11), teria sido vendida por US$ 68.000, equivalente a R$ 346.983,60.

De acordo com a PF, “os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, por meio da venda desses itens no exterior”.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dois em Brasília (DF), um em São Paulo (SP) e um em Niterói (RJ). O lucro com a venda dos presentes teria entrado no país em dinheiro em espécie por meio de intermediários e sem passar por contas bancárias, o que pode configurar associação criminosa constituída para a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, informou a PF.

O tenente-coronel Mauro Cid está preso por supostas fraudes em cartões de vacinação da família de Bolsonaro. Ele foi convocado à CPMI dos Atos de 8 de Janeiro no Congresso, em julho, mas se beneficiou de autorização judicial para permanecer em silêncio.

O general Lourena Cid, pai de Mauro Cid, foi contemporâneo de Jair Bolsonaro no Exército. O tenente Osmar Crivelatti atuou ao lado do Cid filho no Planalto e passou a ser assessor do ex-presidente. Já Wassef defendeu Bolsonaro e seus filhos em acusações como a do suposto esquema de rachadinhas de salários no Rio de Janeiro.

(*Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia).