Política

PF faz buscas contra deputado Félix Mendonça (PDT) em nova fase da Operação Overclean

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) deflagrou, terça-feira, 13, uma nova fase da Operação Overclean, com objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) é o principal alvo.

O deputado entrou na mira das investigações por ter enviado ao menos R$ 4 milhões em emendas parlamentares a prefeituras investigadas sob suspeita de fraudes nas licitações.

Segundo as investigações, um assessor do parlamentar negociava os repasses de emendas em troca de pagamentos de propina. A PF afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o parlamentar teria recebido propinas desses contratos com três prefeituras.

A reportagem busca contato com o parlamentar. O espaço está aberto.

Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia e no Distrito Federal. Houve mandados em Salvador, Mata de São João (BA), Vera Cruz (BA), além de buscas no imóvel funcional do deputado em Brasília.

Palavras-chave

PF/OPERAÇÃO/OVERCLEAN
Política
