PF apreende dólares na casa de Bolsonaro e investiga possível fuga

Nesta sexta-feira (18), a Polícia Federal (PF) realizou a apreensão de dólares na residência do ex-presidente da república, Jair Bolsonaro, em Brasília. A operação investigará se a quantia em dinheiro estaria sendo guardada para uma eventual fuga do país.

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília.

A ação foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes e também teve como objetivo a aplicação de medidas cautelares.

Conforme apurado pela CNN, por decisão de Moraes, Jair Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e ficará em recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana.

Além disso, o ex-presidente não poderá fazer uso das redes sociais e nem se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e com os outros réus e investigados.

A PF deu andamento à investigação após obter o aval do STF por meio de um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), pelas práticas criminosas de coação no curso do processo, obstrução da Justiça e ataque a soberania nacional.