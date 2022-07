Pesquisa do Observatório do Marajó revela nota máxima de 70 no quesito transparência nas prefeituras

Uma pesquisa do Observatório do Marajó, feita em parceria com a Transparência Internacional, um movimento global que atua em mais de 100 países, revelou que a nota máxima para a transparência de gestão entre os 17 municípios do arquipélago é 70. Quem obteve essa nota foi a prefeitura de Ponta de Pedras, a única acima de 65 pontos, enquanto a nota mínima ficou com a prefeitura de Gurupá, que registrou 37 pontos. Os resultados completos serão apresentados nesta terça-feira (4), durante um evento em Melgaço.

Foram avaliados 59 indicadores em cinco dimensões: Legal; Plataformas; Administrativo e Governança; Transparência Financeira e orçamentária e Comunicação; Engajamento e Participação; e a nota máxima possível era 100. De acordo com o estudo do Observatório, que atua nos 17 municípios do Marajó - há equipes fixas em Portel, Muaná, Melgaço e Salvaterra, além de Belém -

Doze municípios tiraram notas menores que 55, dos quais sete tiraram menos que 50. Os cinco municípios melhores colocados foram Ponta de Pedras (70), Portel (62), Chaves (61), Muaná (61) e Curralinho (55). Já os cinco municípios piores colocados foram Oeiras (46), Melgaço (43), Bagre (42), Anajás (42) e Gurupá (37).

Região tem dificuldades históricas

Ediane Lima é coordenadora do projeto e afirma que fazer a pesquisa foi um processo muito importante, e lembrou que o Marajó, atualmente, abriga os municípios com o pior IDH do país e é uma região historicamente invisibilizada politicamente, onde boa parte da população não acessa os serviços básicos de saúde, educação, assistência técnica dentre outros.

“A avaliação do Índice de Transparência e Governança Pública das prefeituras marajoaras nos possibilitou acompanhar como vem acontecendo os esforços de transparência nos municípios, como está a disponibilidade de informações para a população, como pedir acesso a informações. A partir do lançamento, continuaremos apresentando o resultado para as lideranças de comunidades tradicionais e de outras organizações locais para que a sociedade se aproprie dessa discussão e possa usar o índice para demandar mais transparência. Para isso, estamos preparando materiais que serão lançados nas próximas semanas e complementarão o resultado lançado amanhã!”, destacou Ediane.

Diálogo deve ser fortalecido

Ainda segundo ela, ao mesmo tempo, na próxima etapa, o Observatório espera fortalecer o diálogo com as prefeituras, apresentando os resultados e boas práticas para melhorar a nota de cada administração municipal, conferindo com a construção de um panorama da situação da transparência na região. “Em dezembro, teremos uma segunda edição do ITGP, e esperamos que as prefeituras consigam avançar e melhorar seus resultados até lá! Muitas prefeituras não possuem informações completas e atualizadas em seus portais oficiais, o reflexo disto foi que a maior nota 70”, explica.

“No processo, o principal desafio encontrado foi a dificuldade de dialogar com as prefeituras. Desde o início do processo avaliativo, comunicamos via e-mail disponível nas páginas oficiais das prefeituras e ouvidorias que a pesquisa tinha iniciado, explicando prazos e próximas etapas. Além disso, aofinal da avaliação, enviamos novamente a planilha com resultados preliminares da pesquisa com oportunidade de recurso por parte das prefeituras, isto é, estas poderiam nos indicar onde encontrar informações que tínhamos conseguido achar, mas novamente não tivemos respostas. Outros esforços de comunicação foram com a AMAM, a Associação dos municípios do arquipélago do Marajó, para tentarmos agendar reuniões em que pudéssemos explicar o projeto e seus processos, porém novamente não conseguimos garantir a participação de nenhum representante das prefeituras”, finalizou.

Críticas

A Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam) informou que nenhum dos pesquisadores do Marajó foram contratados para fazer esse serviço de levantamento, e apenas uma pessoa de Melgaço está envolvida nesse projeto. “Não procuraram a Amam, os prefeitos. A equipe que veio pra cá não contratou ninguém do Marajó, não utilizou levantamentos já feitos, mas estamos à disposição para possíveis projetos futuros”, disse a entidade.

A gerente de Apoio e Incidência Anti-Corrupção da Transparência Internacional, Nicole Verillo, pontuou que o maior entrave para o desenvolvimento do Marajó é conseguir que a população participe das discussões que envolvem o futuro das suas cidades. “As ações tomadas no nível municipal impactam diretamente na vida das pessoas, mas nem sempre são feitas com transparência ou mecanismos de participação da população. Permitir que cidadãos e cidadãs acompanhem e façam parte das decisões de seus municípios ajuda a prevenir e combater a corrupção e promove o melhor uso do dinheiro público, direcionando-o para as áreas que as cidades mais precisam. Quando não há transparência, é maior o risco de que ocorram práticas corruptas. Aumentar a transparência e a governança pública melhora a vida de todos”, observa.

Nicolle ressalta que o maior objetivo, além de avaliar a existência de políticas de transparência e participação, é incentivar melhorias por parte das prefeituras e colaborar para o avanço da transparência nos municípios. “Por isso, é fundamental o engajamento das prefeituras do Marajó para melhorarem seus resultados na próxima avaliação. Com este lançamento, recomendamos às prefeituras que ainda não possuem uma boa pontuação, maior empenho na melhoria de suas práticas de transparência. O Observatório do Marajó, assim como a Transparência Internacional - Brasil, estão à disposição para colaborar nestes esforços em prol da transparência e da integridade”, concluiu.

Mais números da pesquisa

De acordo com o Observatório, nenhuma prefeitura possui regulamentação de conflitos de interesse, e apenas duas possuem normas de proteção ao denunciante - Ponta de Pedras e Santa Cruz do Arari. Apenas quatro prefeituras já concluíram o processo de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e são elas: Ponta de Pedras, Portel, Muaná e Soure, embora todas as prefeituras possuam Portal da Transparência.

Apenas duas prefeituras não têm canais para denúncias anônimas - Curralinho e Oeiras -, outras duas não têm órgão de controle interno - Salvaterra e Gurupá -, e apenas uma prefeitura divulga informações sobre emendas parlamentares recebidas, a de Oeiras.

Vale destacar, segundo o estudo, que nenhuma prefeitura do Marajó tem uma plataforma para acompanhamento de obras públicas que informe todos os critérios mapeados na pesquisa, ou tem Conselho de Transparência ou de Combate à Corrupção, ou disponibiliza informações obre as audiências públicas realizadas com todas as informações levantadas na pesquisa, sendo que nove das 17 prefeituras não divulgam nenhuma informação sobre as audiências públicas realizadas no último ano.