Pesquisa Datafolha aponta aumento da avaliação negativa de Jair Bolsonaro

A imagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não é das melhores para os brasileiros, como aponta a pesquisa mais recente do Datafolha. Foram ouvidas 2.074 pessoas com mais de 16 anos em todo o Brasil, de forma presencial, que classificaram o chefe do Executivo federal como desonesto, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e mostra pouca inteligência. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou menos.

Bolsonaro, na pesquisa, aparece com a pior avaliação desde quando assumiu a Presidência, em janeiro de 2019. Para 51% dos ouvidos, o governo é considerado ruim ou péssimo. O número de avaliações negativas vem crescendo desde dezembro.

De acordo com as pessoas ouvidas, a aprovação está estável, em 24% em relação ao levantamento de maio. O índice daqueles que o consideram regular caiu para também 24%.

O Datafolha vem perguntando, ao longo do mandato, qual a percepção do brasileiro sobre o titular do Planalto.

Em meio a denúncias de corrupção no Ministério da Saúde, em plena pandemia de covid-19, houve uma piora na impressão de honestidade do presidente, de acordo com as pesquisas do Datafolha.

Em junho de 2020, 48% viam Bolsonaro como honesto e 38%, como desonesto. Agora, são 52% vendo desonestidade no presidente e 40%, probidade.

No primeiro semestre do mandato, em abril de 2019, 59% o viam como sincero. Este número caiu para 48% em junho de 2020 e agora está em 39%.

Em 2018, pesquisas qualitativas usadas na campanha de Bolsonaro apontavam uma imagem de "sincero" para o então candidato. Os 35% que consideravam Bolsonaro falso em 2019 subiram para 46% no ano passado. Agora, são 55%.

A competência do presidente também foi questionada. A avaliação de que Bolsonaro é um incompetente subiu de 52%, em 2020, para 58% — a pergunta não havia sido feita em 2019. Já aqueles que pensam o contrário caíram de 44% para 36%.

Para 62% (44% em abril de 2019, 58% em junho de 2020), Bolsonaro é um despreparado. E 34% são os que o veem como preparado (era 52% em 2019, 38% em 2020).

O presidente é visto como autoritário por 66% da população. O número chegava a expressivos 57%, no começo do mandato, e 64%, em 2020.

O número de pessoas que o associam a um democrata ficou em 28%, uma queda em relação aos 37% de 2019 e estabilidade ante os 30% do ano passado.

Bolsonaro também é uma pessoa indecisa para 57% das pessoas ouvidas (eram 42% em 2019, 53% em 2020).

Para 57%, ele é pouco inteligente. O índice é semelhante ao de 2020 (54%) e maior do que o de 2019 (39%).

Já 58% o achavam muito inteligente em 2019, caindo para 40% em 2020 e estabilizado em 39% agora.