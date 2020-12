Parte dos nomes da equipe de transição é divulgada

A equipe do prefeito eleito, Edmilson Rodrigues (PSOL), vai protocolar nesta sexta-feira (4), no gabinete do prefeito Zenaldo Coutinho, às 15h, a relação dos quatro nomes escolhidos por ele para a Comissão Administrativa de Transmissão de Mandato da gestão municipal. A coordenadora da transição, pelo lado do psolista, será a advogada Sylmara Symme Lima de Almeida Leite Silva. Os outros três membros da equipe são: o advogado Bruno Trindade Batista, a economista Ana Maria Beltrão Rosas Bentes e a técnica em gestão pública Maria Julia Peixoto Ramos. O atual secretário municipal de finanças, José Capeloni Jr., será o chefe da coordenação pelo lado do atual prefeito, mas os outros três nomes só serão divulgados hoje.

Em ofício à Prefeitura, enviado nesta quinta (3), Edmilson solicitou a cessão de espaço físico para início dos trabalhos e que o ato de constituição da comissão seja publicado no Diário Oficial do Município e no Portal da Transparência. O próximo gestor da capital paraense pede ainda que seja oficiado o Ministério Público, o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) e a Câmara Municipal de Belém (CMB). Edmilson sugere ainda que sejam instaladas subcomissões de saúde, políticas sociais e de infraestrutura.

As equipes de transação são responsáveis pela troca de informações entre a gestão que termina e que será iniciada em janeiro do ano que vem. A situação atual da administração municipal será estudada para que o prefeito eleito possa estabelecer o planejamento para o início da gestão.

Ao enviar o ofício ao atual prefeito, com a solicitação de criação da coordenação administrativa, Edmilson obedeceu ao prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Antes da pandemia, eram determinados 15 dias para que a equipe de transição fosse indicada, no entanto, neste ano, o tempo passou para quatro dias. Em razão da pandemia, a transição do governo municipal será mais curta em todo o país: de 60 dias, como era realizada tradicionalmente, passou para 30 dias.

Ainda não há informações oficiais sobre a criação do novo secretariado.