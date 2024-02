Pará pode receber R$ 1 bi de Itaipu para a COP 30, diz jornal

A Itaipu Binacional, estatal que controla a usina hidrelétrica na divisa entre o Paraná e o Paraguai, pode ser usada para investir no Pará e ajudar o estado nas obras para a realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontecerá em Belém, em 2025, afirma o Poder 360.

Os recursos, no valor de R$ 1 bilhão, se somariam aos R$ 3 bilhões já anunciados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Apesar da capital paraense não entrar na área de influência direta da usina, seria usado o mecanismo de indenização ambiental para a COP, que consistiria em uma compensação econômica por danos irreversíveis que pode ser destinada a outros biomas, mesmo que distantes.

A usina de Itaipu é administrada pela estatal Itaipu Binacional, que informou em nota ao Poder 360 que “no momento existem pautas mais importantes a serem debatidas com o Paraguai” e que caso vá colaborar com a COP30, “mais informações serão repassadas no devido momento“.

O Planalto, por exemplo, nega que haja discussão de usar a usina paranaense para aportar na COP30. O governo mantém posição cautelosa sobre o tema. A ideia é que o patrocínio de Itaipu em Belém está certo, mas que o valor ainda está em aberto. Na busca pelos recursos, a primeira-dama, Janja da Silva, teria sido determinante para apontar Itaipu, onde ela já trabalhou, como uma opção viável para se obter os recursos necessários.

O plano depende das negociações em curso do governo Lula com o Paraguai sobre o valor da tarifa que o Brasil deve pagar pela energia. A indefinição trava o orçamento da estatal. Caso o impasse se estenda, o Planalto terá que achar outra opção para financiar Belém.