Painel solar pode ser incluído no Minha Casa Minha Vida

O retorno do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), transformado em Casa Verde e Amarela no último governo, pode trazer algumas mudanças ao projeto, além de oferecer apartamentos e casas. Com informações do O Globo.

Se o Ministério de Minas e Energia seguir o relatório da equipe de transição, a pasta poderá propor ao Ministério das Cidades o financiamento da habitação popular equipada com painel solar.

A medida terá como objetivo permitir que a população de baixa renda aproveite os descontos garantidos na conta de luz pela geração distribuída (GD), aproveitada por quem pode comprar o equipamento.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter de Política)