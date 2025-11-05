Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Oposição condena fala de Lula sobre 'matança' em megaoperação no Rio

Estadão Conteúdo

Representantes da direita criticaram no X, antigo Twitter, a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a megaoperação no Rio de Janeiro que matou 121 pessoas. Ao comentar declaração de Lula de que "não tinha ordem de matança, e houve matança", oposicionistas afirmaram que o presidente "ignora a realidade" e "faz vista grossa".

Lula rebateu a afirmação do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), de que a ação foi um "sucesso". "Do ponto de vista da ação do Estado, ela foi desastrosa", disse. Ele também defendeu uma investigação autônoma sobre a operação, com a participação de legistas da Polícia Federal (PF).

O senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos-RS) acusou o governo federal de não querer ajudar o Estado do Rio, o que foi negado pelo Ministério da Justiça. "Lula, ao dizer que houve uma matança no Rio de Janeiro, ignora total e propositalmente a realidade e a agressividade dos narcoterroristas que optaram por enfrentar e atacar os legítimos representantes do Estado, o verdadeiro poder constituído. Pior que isso é saber que quando o governo soube da operação, não quis apoiar, mas agora Lula quer usar legistas da Polícia Federal na investigação. Por que será?", escreveu Mourão, que será o vice-presidente da CPI do Crime Organizado.

O governador mineiro Romeu Zema (Novo) afirmou que o governo "faz vista grossa" para a morte de inocentes, mas "vai pedir esclarecimentos quando bandidos morrem". Ele também criticou a PEC da Segurança, que chamou de "farsa" e "uma cortina de fumaça de um governo que, em vez de chamar traficante de terrorista, prefere chamá-lo de vítima".

O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), disse que "chamar de 'matança' o trabalho de quem arrisca a vida para proteger o povo é desrespeitar cada policial que sai de casa sem saber se volta". Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que "matança é o que as facções e os narcoterroristas fazem com o povo de bem do Rio de Janeiro!". A mesma linha foi adotada pelo deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS): "Matança, Lula, é o que ocorre todos os dias no Brasil. Só no ano passado foram mais de 50 mil mortes violentas no país."

Líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)criticou Lula por não ter mencionado os quatro policiais mortos na operação. "Está ficando cada vez claro qual é o lado do Descondenado nesse episódio!", disse. Ele se referiu ao PT, partido do presidente, como "Partido dos Traficantes". No início da semana, a sigla notificou o X por publicações que ligam partido ao tráfico de drogas, pedindo sua remoção.

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), lembrou quando o presidente chamou traficantes de "vítimas dos usuários" durante uma entrevista. "Lula prova de novo que acha que os traficantes são vítimas. Presidente, houve matança sim: os bandidos mataram 4 policiais e atiraram em vários outros. Policiais do Brasil, Lula acha que a vida de vocês vale menos que a de bandidos com meltralhadoras", escreveu.

O senador Magno Malta (PL-ES) também mencionou os policiais que atuaram na megaoperação: "Quando o descondenado chama operação policial de 'matança', o recado é claro: para ele, o inimigo é a polícia, não o crime. E o crime agradece".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MEGAOPERAÇÃO/RIO/OPOSIÇÃO/LULA/FALA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ENTENDA

Processo contra Eduardo Bolsonaro: ele será extraditado? O que pode ocorrer?

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo pela articulação nos Estados Unidos de sanções contra o STF.

05.11.25 15h32

Oposição condena fala de Lula sobre 'matança' em megaoperação no Rio

05.11.25 15h08

PT aciona STF contra Cláudio Castro por atentado à soberania em tratativa com os EUA

05.11.25 15h08

Gonet pede novo prazo para PF concluir inquérito sobre venda de decisões do STJ

05.11.25 12h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

ENTENDA

General preso por planejar atentado contra Lula e Moraes pede autorização para fazer o Enem

A inscrição para o exame, de acordo com os advogados, já foi realizada.

01.11.25 21h58

rEORGANIZAÇÃO

Instituições de Justiça do Pará definem regime especial durante Cúpula do Clima e COP 30

Adaptação nas agendas é necessária para auxiliar realização de grandes eventos que ocorrem no mês de novembro, em Belém

29.10.25 7h15

decisão

Justiça condena Luciano Hang a indenizar Lula em mais de R$ 33 mil por declarações ofensivas

Os episódios ocorreram entre 2019 e 2020, quando Hang fez publicações e manifestações públicas com frases que, segundo o tribunal, macularam a imagem de Lula

30.10.25 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda