Número de presos nos atos extremistas em Brasília chega a 670; veja a lista com os nomes

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) publicou, nesta quarta-feira (11), a listagem atualizada dos nomes das pessoas presas após participarem dos ataques terroristas que aconteceram no último domingo (8), em Brasília (DF). Até o momento, constam 670 nomes no documento, divulgado em atendimento à decisão judicial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

Segundo a Seape, até a manhã desta quarta-feira (11), os envolvidos nos atos terroristas já haviam ingressado no sistema prisional do Distrito Federal. Do total, 498 são homens e foram encaminhados para o Complexo da Papuda, e 265 são mulheres, levadas à Penitenciária Feminina do DF.

A lista segue em atualização até que todos os envolvidos nos ataques sejam localizados. Devido ao alto número de prisões, a Secretaria informou que “não é possível que as gerências de atendimento aos internos (Geaits) das unidades prisionais realizem comunicações individuais”.

Com isso, a lista com as pessoas presas foi disponibilizada para facilitar o acesso de familiares e advogados de todos os envolvidos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)