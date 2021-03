Nova mansão de Flávio Bolsonaro vale quatro vezes o patrimônio dele em 2018

A mais nova aquisição imobiliária do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, é uma mansão de R$ 6 milhões, localizada em bairro nobre de Brasília. O negócio foi firmado em janeiro.

Em 2018, Flávio informou bens que totalizavam R$ 1,7 milhão, incluindo dois imóveis e participações em uma loja de chocolates. Essa sociedade foi vendida pelo senador recentemente. O valor do novo imóvel é quase quatro vezes o patrimônio total declarado por ele nas eleições de 2018.

O Extra teve acesso ao registro em cartório, cuja negociação ficou em R$ 5,97 milhões. Segundo o documento, a mansão tem 2.400 m², e fica localizada em uma área batizada de Setor de Mansões Dom Bosco. A aquisição registrada no dia 29 de janeiro. Os compradores são Flávio e a esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro.

Flávio ganha salário de R$ 33 mil mensais como senador.

Financiamento

A certidão do imóvel registra que, do total do negócio, R$ 3,1 milhões foram financiados pelo Banco de Brasília (BRB), em 360 prestações mensais, com taxas de juros entre 3,65% e 4,85%.

Flávio Bolsonaro é investigado pelo suposto esquema das rachadinhas, no qual, segundo a denúncia, funcionários contratados para servir ao gabinete dele na Alerj, quando era deputado, tinham que devolver parte do rendimento. O esquema também é conhecido como o caso Queiroz, então assessor de Flavio que seria o responsável pelo recolhimento e depósitos em outras contas.