O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta segunda-feira (3), que desde o início da operação, em 1º de agosto, até este domingo (2), foram recenseadas 104.445.750 pessoas, em 36.567.808 domicílios no país. Entre as cinco regiões brasileiras, o Norte figura em quarto lugar em porcentagem de unidades visitadas, com 8,9%. O Sudeste tem 42%; o Nordeste, 27%; o Sul, 14,3%; e o Centro-Oeste, 7,8%. Até o momento, 48% da população recenseada são homens e 52%, mulheres.

Conforme o IBGE, no ranking dos estados, o Pará é o 13º do Brasil e o 2º da região Norte, com 49,26% de população já recenseada em relação à população estimada. Em números absolutos, o Pará é o 10º estado do ranking, com 4.323.480 pessoas recenseadas em solo paraense, sendo 50,85% de mulheres e 49,15% de homens.

População quilombola

Segundo o Instituto, o Pará tem 1.290.479 domicílios já coletados, do total estimado de 2.258.174. O balanço também informa que o Pará é o 4º estado do Brasil que mais conseguiu avançar na coleta de quilombolas.

Até o momento, 9,84% da população estimada foi recenseada, o que corresponde a 72.704 pessoas. À frente do Pará, estão a Bahia com 28,27%; o Maranhão com 21,20%; e Minas Gerais com 10,43% de sua coleta já concluída.

Pessoas indígenas

Em relação ao censo de pessoas indígenas, o Pará está com 4,26% da população estimada de indígenas recenseados, o que corresponde a 36.639 indígenas já contados. De acordo com o IBGE, o Pará tem 91,5% de recenseadores contratados, considerando a quantidade necessária, mas só 47,5% estavam efetivamente trabalhando, entre 19 e 25 de setembro, semana imediatamente anterior à elaboração deste balanço.

No Pará, informou o IBGE, o percentual de recusas em solo paraense está em 1,89% (12º do Brasil), abaixo da média nacional (2,27%) e da região Norte (2,01%). Quanto à modalidade de coleta: 90% do total de questionários preenchidos haviam sido respondidos em modalidade presencial, isto é, quando o morador recebe o recenseador, em seu domicílio; 0,16% das coletas feitas no Pará haviam sido por telefone; nos casos em que o morador solicitou responder pela internet, o Pará tinha (até 30 de setembro) 0,07% dos agendamentos já com entrevista feita e 0,14% com entrevistas agendadas para essa modalidade.