No aniversário de Paragominas, Governo do Pará publica lista de investimentos no município

Paragominas, na região nordeste do Estado, celebra 59 anos de emancipação nesta terça-feira (23). Desde 2019, o município recebe ações e investimentos do Governo do Pará que vêm promovendo uma verdadeira transformação no cenário e na rotina dos habitante. Por ocasião do aniversário da cidade, o Governo do Estado e a Prefeitura de Paragominas divulgaram as principais medidas implementadas e que apresentaram melhoras na qualidade de vida da população.

Segurança pública

Os aportes financeiros no setor na região do Capim, especialmente nas proximidades de Paragominas, foram robustos no ano de 2023 e incluem a entrega de um novo Núcleo Integrado de Operação (Niop) totalmente equipado para atender ocorrências de urgência e emergência com novas tecnologias. Também foram fornecidas ao município novas câmeras de segurança com inteligência artificial, além de coletes à prova de balas para os órgãos municipais e um novo Ciretran para atendimento à população. O combate à violência doméstica recebeu o respaldo do policiamento do Pró-Mulher.

"Paragominas é um município significativo do estado e que está recebendo os investimentos de acordo com sua envergadura, justifica o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Ualame Machado.

Em agosto, foi entregue no município a nova sede do Núcleo Integrado de Operações (Niop), resultado de um investimento de R$ 150 mil. O espaço atenderá chamadas de urgência e emergência de seis municípios.

Saúde

Já a secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, antecipa as expectativas pelo novo Hospital Regional do Leste, que terá estrutura completa de 158 leitos, com serviço de hemodiálise, centro obstétrico, clínica médica e cirúrgica, além de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTIs) adulto, pediátrico e neonatal.

"A unidade hospitalar irá descentralizar a alta e média complexidade do Estado, com atendimento seguro e de qualidade aos usuários do SUS”, ressaltou a gestora.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) sob o investimento de R$ 216,6 milhões.

Infraestrutura - No final do ano passado, o cronograma de execução da ponte sobre o rio Alto Capim atingiu os 70% de conclusão. A estrutura de quase 600m de extensão integra a construção e pavimentação da PA-256, que também está recebendo asfalto nos sete quilômetros finais da rodovia.

Meio ambiente

O município ganhou em setembro de 2023 uma nova sede do Núcleo Regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) para reforço da atuação na região.

O novo espaço, de 249m2, cedido pela prefeitura e localizado no Polo Moveleiro, irá fortalecer a atuação da pasta em 16 municípios, com os diversos serviços da Secretaria, entre eles o licenciamento ambiental, cadastro ambiental rural, entre outros.

Habitação

Ainda em 2023, o governo estadual destinou mais de R$ 2 milhões em moradia para 239 famílias que vivem em situação de risco social e trabalhadores da construção civil pelo programa Sua Casa.

Durante as cheias do início do ano de 2020, o cheque Sua Casa Governo garantiu moradia digna para 300 famílias atingidas pela cheia em Paragominas. O governador foi até a cidade à época para entrega de cestas básicas e se reuniu com produtores para tratar de obras de integração regional. Os beneficiados receberam um total de R$ 5,3 milhões de recursos do tesouro estadual para a construção de casas em terrenos que serão cedidos pela prefeitura municipal.

Empreendedorismo - Recursos do CredCidadão alcançaram 60 pequenos empreendedores de Paragominas com cartas de crédito totalizando um investimento de R$ 180 mil para estimular as atividades nas áreas de vendas e prestação de serviços.

Cidadania

Em maio de 2023, tiveram início as obras da 16ª Usina da Paz, dessa vez em Paragominas. Com mais de 70 serviços, incluindo cursos de capacitação e atividades esportivas e culturais, a Usina da Paz é aguardada com ansiedade pela população.

Educação

A EEEM Raimundo Laureano da Silva Souza atende, atualmente, 989 estudantes do ensino médio, nos turnos manhã, tarde e noite, que agora contarão com salas climatizadas e muito conforto. O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou em março as obras de reconstrução e ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio Raimundo Laureano da Silva Souza, em Paragominas, nordeste paraense.

Estudante do 3º ano do Ensino Médio, Davi Portela garante que a reforma melhorou tudo para os alunos. "Com a escola repaginada e climatizada, tivemos a oportunidade de um ensino de qualidade sem a preocupação do nosso bem-estar, pois estamos agora em uma instituição segura e agradável. Laureano é uma escola onde muitos de seus alunos são carentes de recursos, mas sem sombra de dúvidas, somos ricos na qualidade de ensino", agradece.

Foi autorizada, ainda em 2022, a construção de uma unidade do projeto Creches por Todo o Pará no bairro Camboatã, e com recursos do Tesouro estadual, reafirmando o compromisso da gestão com a educação pública paraense. A iniciativa quer, em nível estadual, zerar o déficit de 30 mil vagas em creches para crianças com até cinco anos de idade em todo o Pará. O espaço de aprendizagem será construído no bairro Camboatã e está orçado em R$ 2,5 milhões.

Propriedade

Famílias receberam ainda título de terra definitivo na zona rural de Paragominas. A concessão dos títulos integra a política de regularização fundiária do Instituto de Terras do Pará (Iterpa).

