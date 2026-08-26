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Política

No 2º turno, Lula lidera com 46% ante 41% de Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa Indexa/Broadcast

De acordo com a sondagem, 6% declararam que não iriam votar, 5% responderam voto nulo ou branco, e 2% estão indecisos ou não sabem

Estadão Conteúdo
fonte

Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert / PR | Instagram @flaviobolsonaro)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa estimulada para o segundo turno da eleição de 2026, com 46% das intenções de voto. O levantamento do Instituto Indexa Pesquisas, encomendado pela Broadcast, mostra 41% para o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com a sondagem, 6% dos entrevistados declararam que não iriam votar. Outros 5% responderam voto nulo ou branco, e 2% estão indecisos ou não souberam opinar.

Este é o primeiro levantamento resultado da parceria entre a Broadcast e a Indexa Pesquisas. A colaboração visa a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

Lula lidera contra outros adversários

A sondagem Indexa/Broadcast também testou cenários com outros candidatos. Contra Romeu Zema (Novo), Lula lidera com 45% dos votos, ante 34% de Zema. Em julho, o petista tinha 46% e Zema, 32%.

No embate com Ronaldo Caiado (PSD), Lula marca 44% das intenções, enquanto Caiado soma 38%. Comparado a julho, quando Lula tinha 45% e Caiado 37%, a diferença se manteve estável.

Em um segundo turno simulado com Renan Santos (Missão), o presidente Lula alcança 46% dos votos, contra 34% de Santos. Em julho, Lula registrava 47% e Santos, 27%.

Detalhes da pesquisa Indexa/Broadcast

A pesquisa Indexa/Broadcast foi conduzida entre 20 e 23 de agosto, em modalidade quantitativa e amostral. Foram realizadas 2.000 entrevistas individuais por telefone, utilizando um questionário estruturado.

O levantamento possui um índice de confiança de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06366/2026.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA INDEXA/BROADCAST
Política
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