Nesta quinta, Mourão participa de encontro em Belém

O vice-presidente da república, Hamilton Mourão, e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), participa, nesta quinta-feira (10), na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em Belém, do encerramento do Encontro Técnico do CNAL e Sudam, iniciado ontem. Técnicos e integrantes do Conselho, juntamente com técnicos da Sudam, debatem nestes dois dias meios para coordenar ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da região, como proteção ambiental, coordenação e integração de ações dos mais diversos setores governamentais, desenvolvimento científico e inovação, repressão e prevenção de atividades ilícitas.

Está prevista uma coletiva de imprensa às 14 horas de hoje, com a presença do vice-presidente, na sede da Sudam. O CNAL abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão – mesma área da atuação da Sudam, que atualmente é capitaneada pela auditora do Tesouro Nacional Louise Caroline de Campos Löw. O Conselho foi criado em 1995, durante o Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e reativado pelo presidente Bolsonaro em fevereiro deste ano. O Comando do Conselho, que antes era do Ministério do Meio-Ambiente, passou para a vice-presidência da República.