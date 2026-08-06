Moraes marca audiência pública no STF para discutir constitucionalidade da Lei Antifacção
As discussões ocorrerão nos dias 24 e 25 de agosto, no plenário da Corte
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes convocou uma audiência pública para debater a constitucionalidade da Lei Antifacção, conhecida como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. O evento reunirá especialistas e representantes da sociedade civil.
As discussões antecedem a análise dos pedidos de medida cautelar e o julgamento do mérito das ações que questionam a norma. O debate acontecerá nos dias 24 e 25 de agosto, no plenário da Corte.
Quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) serão abordadas conjuntamente. Elas apontam possíveis violações a direitos e garantias fundamentais introduzidas pela nova legislação penal e processual penal.
Pontos Chave da Audiência Pública no STF
Moraes justificou a iniciativa pela relevância do tema para a segurança jurídica e o sistema de Justiça, destacando seu elevado impacto social. Entre os pontos que serão discutidos estão:
- Criação de novos tipos penais e endurecimento de punições para chefes criminosos;
- Proibição de concessão de livramento condicional;
- Previsão de prisão preventiva como regra em certas situações;
- Possibilidade de perda de bens sem condenação criminal definitiva;
- Adoção de medidas cautelares contra empresas;
- Monitoramento de encontros entre advogados e presos;
- Cancelamento do título de eleitor de pessoas presas por crimes específicos;
- Realização preferencial de audiências de custódia por videoconferência.
Entidades interessadas podem solicitar habilitação para participar até o dia 10 de agosto, por meio do endereço eletrônico disponibilizado pelo STF. A seleção considerará critérios como representatividade, qualificação técnica e diversidade de posicionamentos.
A lista dos participantes escolhidos será divulgada em 17 de agosto. Alexandre de Moraes também convidou os demais ministros do Supremo e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para acompanharem e participarem das discussões.
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