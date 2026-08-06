Moraes marca audiência pública no STF para discutir constitucionalidade da Lei Antifacção

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes convocou uma audiência pública para debater a constitucionalidade da Lei Antifacção, conhecida como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. O evento reunirá especialistas e representantes da sociedade civil.

As discussões antecedem a análise dos pedidos de medida cautelar e o julgamento do mérito das ações que questionam a norma. O debate acontecerá nos dias 24 e 25 de agosto, no plenário da Corte.

Quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) serão abordadas conjuntamente. Elas apontam possíveis violações a direitos e garantias fundamentais introduzidas pela nova legislação penal e processual penal.

Pontos Chave da Audiência Pública no STF

Moraes justificou a iniciativa pela relevância do tema para a segurança jurídica e o sistema de Justiça, destacando seu elevado impacto social. Entre os pontos que serão discutidos estão:

Criação de novos tipos penais e endurecimento de punições para chefes criminosos;

Proibição de concessão de livramento condicional;

Previsão de prisão preventiva como regra em certas situações;

Possibilidade de perda de bens sem condenação criminal definitiva;

Adoção de medidas cautelares contra empresas;

Monitoramento de encontros entre advogados e presos;

Cancelamento do título de eleitor de pessoas presas por crimes específicos;

Realização preferencial de audiências de custódia por videoconferência.

Entidades interessadas podem solicitar habilitação para participar até o dia 10 de agosto, por meio do endereço eletrônico disponibilizado pelo STF. A seleção considerará critérios como representatividade, qualificação técnica e diversidade de posicionamentos.

A lista dos participantes escolhidos será divulgada em 17 de agosto. Alexandre de Moraes também convidou os demais ministros do Supremo e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para acompanharem e participarem das discussões.