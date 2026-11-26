O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão preventiva de George Washington de Oliveira Sousa. Ele é um dos responsáveis por planejar um atentado a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília em 2022.
George Washington de Oliveira Sousa está encarcerado desde setembro do ano passado. A decisão do ministro atende ao Código de Processo Penal, que exige a revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias.
Moraes reforçou em sua decisão, tomada na terça-feira (24), que as investigações apontam que George Washington transportou diversas armas de fogo, acessórios, munições e explosivos para Brasília. O objetivo era distribuir o armamento a indivíduos dispostos a deflagrar distúrbios sociais.
Detalhes do plano e objetivo do ataque
O propósito do atentado era impedir a consolidação do que o homem descrevia como "comunismo", conforme citado pelo ministro. As investigações também revelaram sua participação na elaboração do plano para detonar o artefato explosivo no aeroporto.
Histórico das prisões de George Washington
George Washington de Oliveira foi preso em setembro do ano passado, após determinação de Moraes e uma nova acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
Ele já havia sido detido anteriormente. No dia do atentado em 2022, foi preso e permaneceu encarcerado até o início de 2025, quando progrediu para o regime aberto.