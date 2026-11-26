Moraes mantém preso paraense que planejou atentado com bomba em Brasília

George Washington de Oliveira Sousa está preso desde setembro de 2025 após planejar atentado no Aeroporto Internacional de Brasília

George Washington de Oliveira Sousa, no Senado, em junho de 2023. ( Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado )

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão preventiva de George Washington de Oliveira Sousa. Ele é um dos responsáveis por planejar um atentado a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília em 2022.

George Washington de Oliveira Sousa está encarcerado desde setembro do ano passado. A decisão do ministro atende ao Código de Processo Penal, que exige a revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias.

Moraes reforçou em sua decisão, tomada na terça-feira (24), que as investigações apontam que George Washington transportou diversas armas de fogo, acessórios, munições e explosivos para Brasília. O objetivo era distribuir o armamento a indivíduos dispostos a deflagrar distúrbios sociais.

Detalhes do plano e objetivo do ataque

O propósito do atentado era impedir a consolidação do que o homem descrevia como "comunismo", conforme citado pelo ministro. As investigações também revelaram sua participação na elaboração do plano para detonar o artefato explosivo no aeroporto.

Histórico das prisões de George Washington

George Washington de Oliveira foi preso em setembro do ano passado, após determinação de Moraes e uma nova acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).