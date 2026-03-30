Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes dá 24h para Bolsonaro explicar fala de Eduardo sobre gravação de vídeo para o pai

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última sexta-feira, 27, após passar duas semanas internado em um hospital particular em Brasília para tratar um quadro de broncopneumonia

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira, 30, que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) explique, no prazo de 24 horas, uma declaração do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que afirmou estar gravando um vídeo para mostrar ao pai. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar temporariamente e está impedido de acessar celular ou redes sociais, inclusive via terceiros.

O Estadão tenta contato com os advogados de Jair Bolsonaro. O espaço está aberto.

No sábado, 28, Eduardo gravou com o celular sua declaração durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), nos Estados Unidos, e disse que o vídeo era para mostrar para o ex-presidente.

"Vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou mostrando para o meu pai e eu vou provar para todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado", disse Eduardo no evento.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última sexta-feira, 27, após passar duas semanas internado em um hospital particular em Brasília para tratar um quadro de broncopneumonia. Ao converter a prisão para o regime domiciliar, Moraes determinou o cumprimento de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar celular e redes sociais.

No pedido de esclarecimentos à defesa, Moraes relembra que "o descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário for, ao hospital penitenciário".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EDUARDO BOLSONARO/GRAVAÇÃO/VÍDEO/PAI/MORAES/PEDIDO/EXPLICAÇÃO/24H
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

justiça

Moraes dá 24h para Bolsonaro explicar fala de Eduardo sobre gravação de vídeo para o pai

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última sexta-feira, 27, após passar duas semanas internado em um hospital particular em Brasília para tratar um quadro de broncopneumonia

30.03.26 14h53

rastreabilidade

Dino vê 'insuficiência' na transparência de emendas para Lagoinha

Flávio Dino presidiu a CPMI do INSS, que tinha Vorcaro como um dos alvos, e é membro da Igreja Batista da Lagoinha

30.03.26 14h42

olho no senado

Gleisi diz que deixa comando da articulação do governo na quarta-feira, 1º de abril

Além de Gleisi, pelo menos outros 18 ministros devem deixar o governo Lula nesta semana para cumprir o prazo de descompatibilização, que se encerra no sábado, 4

30.03.26 14h08

Ratinho Jr. elogia escolha de Caiado para disputar Presidência pelo PSD

30.03.26 13h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Eleições 2026

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

24.03.26 7h00

Eleições Gerais 2026

Dr. Daniel Santos se filia ao Podemos e vai disputar o governo do Pará pela legenda

Filiação foi recepcionada pela presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), e pelo líder estadual, senador Zequinha Marinho

25.03.26 20h13

ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Lula supera Flávio Bolsonaro entre eleitores de centro

Levantamento eleitoral de 2026 aponta que Lula supera Flávio Bolsonaro no primeiro turno, mas há empate técnico no segundo

28.03.26 9h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda