Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes cobra explicações da defesa de Filipe Martins desligamento tornozeleira eletrônica

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Filipe Martins, ex-assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro, explique o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu.

De acordo com relatório da Divisão de Monitoramento Eletrônico da Polícia Penal do Paraná (PR), usado para fundamentar o pedido de Moraes, a tornozeleira eletrônica de Martins ficou desligada por cerca de uma hora no dia 23 de outubro.

O ex-assessor é apontado como integrante do "núcleo 2" da trama golpista que tentou abolir o Estado Democrático de Direito.

"Sem sinal de GPS (uMov) em 23/10/2025, das 17h50min43s até às 18h53min22s, com duração total de 1h02min39s", aponta o relatório da Polícia Penal.

Diante da ocorrência, Moraes determinou que a defesa apresente justificativa no prazo de cinco dias. Caso o prazo não seja cumprido ou a explicação seja considerada insatisfatória, o ministro poderá decretar a prisão preventiva de Martins.

No dia 9 de outubro, o ministro Moraes destituiu os advogados do ex-assessor Filipe Martins, por entender que eles atuaram de forma "inusitada" e com "nítido caráter procrastinatório", ao deixar de apresentar as alegações finais dentro do prazo, mesmo após terem sido intimados.

Segundo o ministro, a conduta configurou litigância de má-fé e tentativa de retardar o andamento da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. Martins é representado pelo advogado Jeffrey Chiquini.

Posteriormente, Moraes reconsiderou a decisão e concedeu prazo adicional de 24 horas para que as defesas de Filipe Garcia Martins Pereira e Marcelo Costa apresentassem as alegações finais, que não haviam sido protocoladas no prazo legal.

Filipe Martins integra o "núcleo 2" da trama golpista e tem o julgamento no Supremo Tribunal Federal agendado para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/MORAES/EXPLICAÇÃO/TORNOZELEIRA/FILIPE MARTINS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

União Brasil e PP perdem dois deputados do Paraná após criação de federação

28.10.25 21h17

Brasil

Moraes assume ação das favelas no STF e pede parecer ao Ministério Público

Ministro dá 24 horas para PGR se manifestar sobre as diligências pedidas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), após ação policial que resultou em 64 mortes no RJ

28.10.25 20h23

Kataguiri: 'Família Bolsonaro é projeto hegemônico de poder que não está preocupado com o País'

28.10.25 20h18

Moraes cobra explicações da defesa de Filipe Martins desligamento tornozeleira eletrônica

28.10.25 20h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Margem Equatorial

Senadores e deputados aprovam licença concedida pelo Ibama; veja a reação de cada parlamentar

Perfuração no bloco FZA-M-059, em águas profundas do Amapá, deve começar imediatamente, segundo a Petrobras

21.10.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda