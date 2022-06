Missa na sede do grupo Liberal reflete sobre imagem de Jesus crucificado

O tema da missa do jornal O Liberal realizada neste domingo (19) foi a importância dos cristãos absorverem a imagem de Jesus Cristo crucificado como parte dos valores inerentes ao cristianismo.

Para o padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, o momento da crucifixão equilibra os caráteres humano e divino de Jesus e reitera a fé na vida eterna como fundamental para se viver em paz consigo mesmo e com Deus.

"Jesus disse que quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. E quem perdê-la por causa de Jesus, ou seja, que aposta em Jesus em vez de apostar na lógica do mundo, é salvo. Tomar a cruz todos os dias significa entender que a redenção passa pela cruz, pela doação total de si. Foi na cruz que ele se doou totalmente para nos resgatar", disse ele, que ministrou a missa.

Para Pighin, a reflexão é importante porque para muitos cristãos Jesus só é visto como um milagreiro. "Há quem só siga Jesus pelos milagres, não pela cruz", afirma. Ele lembra que os próprios apóstolos se viram confusos com a crucifixão de Jesus pois ele era filho do todo poderoso Deus, perguntando-se o que aconteceria com eles já que até o filho do próprio Deus não estava imune da violência.

Segundo o padre, o sofrimento de Jesus Cristo demorou a ser entendido como um gesto de entrega e salvação e, até hoje, muitas vezes, é uma imagem difícil para os cristãos assimilarem. "Será que estamos realmente vivendo o real significado de ser cristão se vamos à igreja somente para pedir milagres? Temos cristãos que possuem medo do Jesus crucificado", refletiu.

A sede do Grupo Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, abre às portas todos os domingos para a realização da missa que começa às 11h.