Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello pede para deixar ministério

O comando do Ministério da Saúde, atualmente cargo do general Eduardo Pazuello, será trocado nos próximos dias. Isso é o que garantem fontes do Planalto, ao afirmar que o atual ministro comunicou ao presidente Jair Bolsonaro que, por problemas de saúde, precisará se ausentar. Há rumores, entretanto, de que o pedido seria motivado pela pressão que Pazuello vem sofrendo em meio ao caos da segunda onda da pandemia no Brasil.

De acordo com os interlocutores, alguns nomes já estão sendo cotados para o cargo, como o dos médicos cardiologistas Ludhmilla Abrahão Hajjar e Marcelo Queiroga.