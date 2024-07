Ministra Simone Tebet diz que Brasil não tem orçamento para investir em ferrovias

Em Brasília (DF), nesta segunda-feira (02.07), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), afirmou, em audiência na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado que o Brasil não tem orçamento para investir em ferrovias.

Embora tenha admitido a limitação financeira, Tebet disse que a expansão do modal ferroviário no país pode acontecer a partir de parcerias com o setor privado. Ela ponderou que, para isso, deve ser estabelecido um marco que defina o melhor modelo entre empresas nacionais e internacionais nesses projetos.

A ministra afirmou aos senadores presentes que empresas estrangeiras já manifestaram interesse em investir na construção de estradas de ferro no Brasil, no entanto, a regulamentação do setor ainda trava a concretização dos projetos.

Investidores estrangeiros

Ela não adiantou o nome de nenhuma empresa ou instituição, mas assegurou o interesse de investidores estrangeiros. “Eu não vou adiantar, mas sei que tem muita gente de fora interessada. Se eles vão poder entrar com 51% ou só 49%, isso é uma discussão que nós já estamos tratando e eu acredito que a Comissão de Infraestrutura também poderá dar sua parcela de contribuição”, disse.

Nesta terça-feira, Tebet participou da audiência na Comissão de Infraestrutura (CI), e apresentou o plano de 5 rotas para integração sul-americana. Durante a apresentação, a ministra foi questionada por senadores sobre as dificuldades em concretizar investimentos de transporte, especialmente em ferrovias.

O projeto da Ferrogrão, estrada de ferro que pretende ligar Sinop (MT) a Miritituba (PA) para escoamento de grãos em portos na região Norte, foi usado como exemplo de empreendimento que teve sua implantação dificultada e judicializada. A ferrovia ainda está em fase de estudos.

Em resposta, a ministra afirmou que a Ferrogrão será uma parte integral do projeto de integração do continente e foi a única ferrovia destacada em toda a apresentação.