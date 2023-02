Ministério da Justiça anuncia Programa Amazônia Mais Segura

Nesta quarta-feira (15), o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, informou em entrevista à imprensa, que o Ministério lançará o lançará, nos próximos dias, o Programa Amazônia Mais Segura (Amas). A iniciativa envolve o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e as Forças Armadas.

VEJA MAIS

Ricardo Cappelli explicou que o programa também terá a atuação da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança. Ele deu a notícia após a reunião que promoveu a reinstalação do Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Cofa), na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Cappelli informou que o Amazônia Mais Segura incluirá a instalação de novas bases terrestres e fluviais na região, ampliação e capacitação do efetivo e investimentos em soluções tecnológicas que vão ajudar que o estado brasileiro retome o controle efetivo da região.

“Serão combatidas ilegalidades que proliferaram na região nos últimos anos, desde o garimpo ilegal e o desmatamento até a presença de organizações criminosas, que antes eram realidade apenas nos grandes centros, mas que agora estão implantadas e se fortalecendo de forma muito perigosa em toda a região amazônica”.

Ele acrescentou que “esse é um compromisso nosso de apresentar nos próximos dias o programa Amas, detalhando toda a operação de justiça e segurança pública, liderada pelo ministro Flávio Dino, para toda a região, em sintonia com as diretrizes definidas pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia e, também, pelo Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm)”.