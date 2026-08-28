Lula diz em nota que fotos com Roberta Luchsinger não significam relação pessoal

A equipe de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esclareceu, em nota, que as fotos do petista ao lado da lobista Roberta Luchsinger não significam uma relação pessoal.

A equipe afirmou que Lula é "abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos", o que explicaria a presença de Roberta Luchsinger em imagens com o presidente.

Em sabatina à TV Globo, o presidente disse não conhecer Roberta e que ela "nunca esteve próxima dele", reforçando a posição de que não há vínculo pessoal.

Posicionamento oficial da campanha

"O presidente Lula é uma figura pública que, ao longo de sua trajetória e especialmente em campanhas e agendas públicas, é abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos. A existência desses registros não significa relação pessoal, profissional ou política", diz a nota.

Durante a sabatina, ao ser questionado sobre a relação de Roberta Luchsinger com o filho, Fábio Luís Lula da Silva, e com o ex-chefe de gabinete da Presidência, Marco Aurélio Ribeiro Santana, Lula afirmou que não tinha conhecimento de quem seria a lobista.

As investigações e as ligações de Roberta Luchsinger

Roberta Luchsinger é ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como "Careca do INSS", em negociações do Ministério da Saúde. Antunes é o principal personagem envolvido na trama de descontos bilionários ilegais contra beneficiários do INSS.

A Polícia Federal investiga suposto tráfico de influência de Lulinha para beneficiar empresas de saúde ligadas a Roberta Luchsinger. Marcola, por sua vez, teria tido contas pagas e feito pedidos de bens caros para auxiliar a lobista em contratos no governo federal.