Lula dispensa Forças Armadas da segurança da COP 30 em Belém

Após o encerramento da COP-28 em Dubai e com dois anos pela frente para organizar um evento de tal magnitude, o governo brasileiro já está em movimento para os preparativos da COP-30. Um decreto de junho, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estabeleceu o Conselho Nacional para a 30ª Conferência, recebendo apoio nas redes sociais de autoridades como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Os preparativos, até agora, não incluem o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, gerando preocupações entre militares experientes em eventos de grande porte. Na opinião desses oficiais, a exclusão das Forças Armadas desde o início da organização seria arriscada. Procurado, o Ministério da Casa Civil, responsável por responder sobre o assunto, não se pronunciou.

Os militares destacam que, ao contrário da Olimpíada no Rio de Janeiro, Belém, onde será realizada a COP-30, é uma capital menor, localizada no Norte do País, com acesso principal via aérea e uma única estrada (a Belém-Brasília). A infraestrutura limitada e o desafio logístico preocupam, especialmente considerando a necessidade de acolher 14 chefes de Estado já convidados para a Cúpula da Amazônia.

Militares dizem que Forças Armadas são essenciais no processo

O decreto, em particular, preocupa os militares ao autorizar a deliberação sobre os procedimentos necessários para a preparação da "infraestrutura e da logística da COP 30". Oficiais argumentam que as Forças Armadas são essenciais nesses aspectos e têm capacidade para assumir a organização da área de defesa e segurança, incluindo tropas especializadas em combate ao terrorismo e guerra química e bacteriológica.

O Conselho Nacional, até agora, é composto por titulares de órgãos como Casa Civil, Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ministério do Planejamento e Orçamento, e Ministério das Relações Exteriores.

O evento da COP 30, semelhante ao ocorrido em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, está planejado para durar cerca de duas semanas e desempenhará um papel fundamental na ação global contra as mudanças climáticas. Está prevista a participação de diplomatas de 200 países, além de Organizações Não Governamentais (ONGs) e outras entidades, com estimativas de aproximadamente 70 mil participantes em Belém durante o período da conferência.