Lula deve se encontrar com presidente do EUA Joe Biden antes da posse

Antes de tomar posse como presidente do Brasil, em cerimônia que será realizada no dia 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva deverá se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo ex-ministro Fernando Haddad (PT), mas a Casa Branca também confirmou ao GloboNews que o conselheiro de Segurança dos EUA, Jake Sullivan, trará o convite de Biden ao presidente eleito. Sullivan vai se encontrar com Lula no próximo dia 5, durante a visita oficial que fará ao Brasil.

Segundo Haddad, que participa das reuniões da transição de governo, Lula tem recebido vários convites e deve viajar para Estados Unidos e Argentina até o final deste ano. O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim também já havia citado a possibilidade do presidente eleito do Brasil ir à Argentina, que tem como presidente Alberto Fernández, um dos líderes da esquerda sul-americana. Alberto visitou Lula em São Paulo no dia seguinte ao segundo turno.

Haddad informou que Lula também recebeu um convite para ir à China ainda este ano, no entanto, acha que não dá tempo por conta dos outros compromissos.