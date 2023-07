Lula afirma que ministra da Saúde não é ‘trocável’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a ministra Nísia Trindade no comando do Ministério da Saúde, pasta que tem sido desejada pelos partidos do Centrão. Sem citar outros nomes, Lula afirmou que alguns ministros "não são trocáveis"

“Eu tenho muito orgulho de ter escolhido a Nísia ministra da Saúde.[...] Então, estou dizendo isso porque estamos em um período que o Congresso está de férias e todo dia eu leio nos jornais a troca de ministros. Eu já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou viajar agora, eu disse pra Nísia já publicamente. Tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente. Ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra”, disse o presidente, durante a assinatura do decreto que relança o Mais Médicos, nesta sexta-feira (14).