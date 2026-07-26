Lindbergh vai à PGR contra Flávio por Milei e IA de Bolsonaro em convenção do PL

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Na representação, o petista pede que a PGR apure se Flávio cometeu crime ao convidar o presidente da Argentina, Javier Milei, para participar da convenção nacional do PL que oficializou o senador como candidato no último sábado, 25.

O código eleitoral proíbe a participação de estrangeiro em atividades partidárias e atos de propaganda. A pena é detenção de até seis meses e pagamento de multa.

O deputado também questiona a apresentação, na convenção, de um vídeo de inteligência artificial (IA) que simula a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Estadão/Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou neste domingo, 26, que o vídeo de Bolsonaro gerado por IA pode render questionamentos judiciais para a campanha de Flávio. Especialistas em direito eleitoral avaliam que a simulação possivelmente viola a proibição de manifestações políticas de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.