Lideranças agroindígena participam de audiência pública da CPI das ONGS nesta terça-feira (24)

Os caciques Graciano Aedzane Pronhopa e Arnaldo Tsererowe foram convocados para uma audiência pública da comissão parlamentar de inquérito (CPI), que acontecerá nesta terça-feira (24), às 11h. A CPI, que investiga a atuação de organizações não governamentais na Amazônia, vai ouvir as lideranças sobre o setor agroindígena. Os convites foram feitos em requerimentos do senador Mauro Carvalho Junior (União-MT).

Pronhopa e Tsererowe são lideranças indígenas xavantes do estado de Mato Grosso, mas foram convocadas para representar a etnia Haliti-Paresi. Segundo o presidente da comissão, o senador Plínio Valério (PSDB-AM), os Haliti-Paresi obtiveram sucesso na área do agronegócio sem a participação de ONGs.

“Essa comunidade indígena vem se destacando na atualidade como os maiores agricultores de lavouras mecanizadas do mundo, sendo um exemplo de autonomia, liberdade e geração de emprego e renda. Eles são um exemplo de que é possível conciliar preservação e produção e ter autonomia”, declarou Valério.

A próxima diligência a ser realizada pela CPI será uma visita às terras do Haliti-Paresi na Chapada dos Parecis, em Mato Grosso, marcada para a próxima sexta-feira (26).

O presidente e autor do requerimento para criação da comissão é o senador Plínio Valério. A CPI das ONGs foi instalada em 14 de junho e tem como relator o senador Marcio Bittar.

De acordo Plínio Valério, a conclusão das investigações sobre o uso de recursos públicos e estrangeiros por organizações da Amazônia deve ser prorrogada para meados de dezembro. Apesar do prazo final do Requerimento (RQS 292/2023) que criou a comissão ser de 23 de outubro, a última sessão da CPI foi fixada em 19 de dezembro após o pedido com a assinatura de 41 senadores.

A comissão já ouviu o ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro, o deputado Ricardo Salles (PL-SP), que defendeu a exploração de recursos naturais da Amazônia. O diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), André Guimarães — ONG que tem 75% de seu orçamento bancado por governos e associações estrangeiras —também foi convocado para prestar esclarecimentos.