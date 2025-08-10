Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Kassab diz que há 'vírgulas' na política que não justificam tornozeleira em Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, avalia que pode haver justificativas técnicas para a colocação de uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como para sua prisão domiciliar, mas que o ambiente político pode não ser o mais adequado para essas ações no momento. As determinações foram feitas no mês passado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investiga uma suposta tentativa de coagir o Supremo, por meio de sanções americanas. A iniciativa teria como objetivo reverter o julgamento da ação penal do golpe, na qual o ex-presidente é réu.

"Conversando com constitucionalistas sobre o tema, eles dizem que existem vírgulas na Constituição que justificam essa tornozeleira, mas existem vírgulas na política - e falo eu - que não justificam", disse ele em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que vai ao ar hoje à noite.

A colocação da tornozeleira se deu após a PF apontar que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e dizer que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional.

Moraes ainda determinou a prisão domiciliar após concluir que Bolsonaro descumpriu uma das medidas cautelares que o proibiam de se manifestar nas redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. Segundo o ministro, a restrição foi violada quando o ex-presidente saudou manifestantes em Copacabana, no Rio, por telefone, em ligação feita pelo filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que publicou o vídeo nas redes e depois apagou a postagem - episódio citado na decisão.

Para Kassab, se o clima continuar tenso entre Legislativo, Executivo e Judiciário, a situação do País poderá se agravar. "Na atual escalada, logo teremos uma guerra entre os Poderes. Os Três Poderes, as três instituições, estão realmente com muita dificuldade na sua estabilidade e na sua convivência", observou.

O presidente do PSD também comentou sobre a ocupação da mesa da Câmara por deputados da oposição esta semana. "A ocupação da mesa de uma maneira inadequada não contribui em nada para melhorar a péssima imagem do nosso Legislativo. Isso está criando um afastamento da sociedade, da política, que é muito ruim", criticou.

Kassab também falou sobre o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o mundo, com taxas especificamente elevadas para o Brasil.

"Até o momento, é uma posição unilateral americana. E isso, vindo desse parceiro, afeta as questões internas em todos os campos. Então, eu espero realmente que, com o tempo, caia a ficha dos Estados Unidos de que ele não está usando os instrumentos adequados diante das divergências que ele tem no campo da política", disse, sobre a imposição de Trump de atrelar o aumento das alíquotas ao julgamento de Bolsonaro.

Sobre posicionamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderiam ter adicionado mais fôlego a Trump para decidir que o Brasil teria uma das tarifas mais elevadas para exportação de seus produtos aos EUA, Kassab afirmou que, por mais que o presidente do Brasil emita suas opiniões, não há justificativa para o presidente americano apresentar medidas desse calibre. "Se essa for a razão, não justifica."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/PRISÃO DOMICILIAR/KASSAB
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Motta encaminha lista com 14 nomes à Corregedoria

10.08.25 7h28

PROJETOS

‘Água é vida, é dignidade’: 7ª Conferência das Cidades reforça propostas com obras já em andamento

Secretária Fernanda Paes destaca sistemas de abastecimento, corredores viários e projetos sustentáveis

10.08.25 6h45

COP 30

Secretária da Secir destaca propostas sustentáveis na Conferência Estadual para levar à COP 30

O evento irá dialogar com os temas que estarão em evidência na COP 30, como preservação ambiental, inclusão social e adaptação às mudanças climáticas

10.08.25 6h30

STJ libera retomada de ação do TCU contra Deltan por diárias e passagens de na Lava Jato

09.08.25 20h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda