Judiciário paraense recebe Selo Diamante do Radar da Transparência

O Selo Diamante é conferido pelo Programa Nacional de Transparência Pública 2023 para portais públicos, avaliados em 16 dimensões, como Acessibilidade, Atividade Finalística e Convênios. O Judiciário paraense obteve 97,57% de índice de transparência, e foi apontado como líder no Pará.

O resultado foi divulgado no evento Transparência em Foco, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), nesta segunda-feira (13), na sede do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília (DF).

A Justiça, no Pará, obteve um resultado expressivo: 100% de transparência em 14 das 16 dimensões avaliadas, como Acessibilidade, Atividade Finalística, Convênios e Transferências, Despesa, Diárias, Licitações, Contratos e Informações Institucionais.

O Tribunal de Justiça do Pará também teve melhor rendimento, no Pará, por esfera de poder no comparativo com o Executivo e o Legislativo, com cumprimento de 100% dos itens essenciais e cumprimento de 74 dos 76 itens avaliados.

Para o TJPA, a conquista é fruto do trabalho das 19 unidades envolvidas com o portal do judiciário, como a Secretaria Judiciária, Secretaria de Auditoria Interna, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Informática, Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Engenharia e Ouvidoria Judiciária, Departamento de Documentação e Informação, e Departamento de Comunicação.

Ministério Público do Pará recebe Selo Diamante com Índice de 96,52%

Além do Tribunal de Justiça do Pará, o Ministério Público do Estado (MPPA) foi agraciado com o selo "Diamante" pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), do Tribunal de Contas da União (TCU). O MP obteve 96,52% no índice de transparência, superando em 17% a pontuação conseguida na edição do ano de 2022.

Para o MPPA, o resultado é um reconhecimento “de seu notável desempenho na disponibilização de informações à sociedade”. O órgão ministerial figura acima da média de 85,68% dos Ministérios Públicos de todo o Brasil.

Pará é líder nacional

A Atricon colocou o Pará em 1º lugar, com 80,41% de transparência, após a análise dos portais do Legislativo, Executivo e Judiciário. Após o Pará, o estado de Rondônia, com 79,87% de transparência, surge em 2º lugar nacional. Os dois estados estão no topo do ranking com os maiores índices de transparência pública em seus sites.

Por outro lado, Bahia (33,79%), Amapá (34,90%) e Roraima (39,50%) foram as mais mal avaliadas pela Atricon. Os estados demonstraram índices de transparência em portais públicos inferiores a 40%. A maioria dos estados possui um índice geral de transparência variando de 40% a 60%.

Sobre o Programa Nacional de Transparência Pública

O ‘Programa’ é uma iniciativa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com os Tribunais de Contas de todo o Brasil, e promove ações para ampliar a transparência das informações do poder público, através da fiscalização dos ‘Portais de Transparência’.

Desde o ano de 2022, são avaliados os poderes Executivos, Legislativos, Poderes Judiciários, Ministérios Públicos, Tribunais de Contas e Defensorias Públicas.

O resultado completo da avaliação divulgada, nesta segunda-feira (13), está no site do Radar da Transparência Pública.