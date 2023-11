Jovem é assassinado a facadas em Alenquer, no oeste do Pará, neste domingo (19)

De acordo com o Sargento PM J. Jesus, por volta das 7h deste domingo (19) moradores comunicaram à base da Polícia Militar sobre o corpo masculino, encontrado em um terreno baldio na estrada do Gado com a travessa Lauro Sodré, no bairro do Planalto, no município de Alenquer, município do oeste paraense. O corpo tem várias perfurações à faca.

"Ainda não identificamos a vítima. Ele tem várias perfurações pelo corpo e, com certeza, esse assassinato não foi aqui, ele veio correndo tentando se abrigar aqui e morreu”, afirmou o Sargento PM J. Jesus, no local do crime, assim como agentes da Polícia Civil em Alenquer.

VEJA MAIS

A notícia do crime correu rápido no bairro Planalto e não demorou para que dezenas de pessoas se aglomerassem na frente do terreno onde a vítima foi encontrada. Conforme os agentes da segurança pública, o homem ainda não foi identificado, e aparenta ter 25 anos de idade.

A PM informou que o jovem foi assassinado a faca e o homicídio teve requinte de crueldade. Nesta manhã de domingo, viaturas da PM realizam rondas no bairro Planalto e áreas próximas à procura do assassino ou assassinos, pois que, até então, não há informações sobre as circunstâncias e motivação do assassinato.

"Olhamos o corpo, mas não temos informações sobre ele, se tem passagens pela polícia. Vamos fazer o trajeto do boteco”, afirmou o Sargento Jesus, dando a entender que a vítima poderia estar em algum bar entre os que funcionam no bairro.

Moradores cobriram o corpo com uma lona de plástico preta enquanto a equipe da Polícia Civil providenciou a remoção do local.