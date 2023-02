Jader Filho faz vistorias em obras do Minha Casa, Minha Vida em Belém neste sábado

Uma vistoria para o retorno das obras do programa Minha Casa, Minha Vida em Belém é realizada neste sábado (25) pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Ele cumpre agenda no Pará desde a última sexta-feira (24) com o objetivo de dar continuidade ao programa habitacional.

Primeiro, Jader Filho passou por Abaetetuba, onde também fez vistorias para retomada das obras do Residencial Angelin, e agora está em Belém. As obras analisadas na capital são as do Residencial Viver Outeiro. A agenda na capital estava marcada para as 10h, na Passagem Nova 2, em Itaiteua.

No município de Abaetetuba, o ministro das Cidades autorizou o retorno das obras do Minha Casa, Minha Vida. São 222 casas populares contratadas desde 2012, no valor de R$ 13.320 milhões, no bairro Jaruma.

Após vistoriar o espaço, o ministro anunciou que as obras serão entregues pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 45 dias. "A retomada do programa no Pará é um marco na nossa história", publicou em suas redes sociais.

Criado pelo presidente Lula em março de 2009, o Minha Casa, Minha Vida foi retomado pelo governo federal, por meio do Ministério das Cidades, no último dia 14 de fevereiro. A meta do programa é contratar dois milhões de novos empreendimentos até 2026.