Jader Filho assegura R$ 634,8 milhões para 503 novos ônibus no Pará, 100 serão elétricos

O ministro das Cidades Jader Filho conheceu detalhes da produção dos 265 novos ônibus que vão operar no BRT Metropolitano de Belém, conforme projeto executado pelo Governo do Pará. Em viagem a São Paulo, ele teve a oportunidade de ver em operação a linha de montagem dos veículos na última quarta-feira (7/8).

Somados o contrato de financiamento entre o Ministério das Cidades e o governo estadual e os anúncios do Novo PAC, o Pará vai receber R$ 634,8 milhões em investimentos para a compra de 503 novos ônibus, dos quais 100 são elétricos.

Pelo projeto do Governo do Pará, serão adquiridos 265 novos ônibus do BRT Metropolitano, fruto de um contrato de financiamento entre o Ministério das Cidades e o governo estadual. O investimento é superior a R$ 387 milhões, via financiamento pelo FGTS, com contrapartida de fundos próprios do governo paraense.

Tecnologia limpa

Os 265 novos ônibus devem operar nas futuras Linhas Alimentadoras e Linhas Troncais Expressas e Paradoras do BRT Metropolitano, sendo 40 destas unidades 100% elétricas e as demais 225 com motorização a combustão, turbodiesel, no padrão Euro 6, com tecnologias que reduzem as emissões de poluentes na atmosfera.

Em São Paulo, na quarta-feira, o ministro Jader Filho e o governador Helder Barbalho, conheceram o primeiro dos 40 ônibus elétricos para o BRT Metropolitano. Eles visitaram a feira Lat.Bus Transpúblico 2024. O modelo tinha inclusive a nova pintura a ser adotada no Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana de Belém (SIT/RMB).

Jader Filho Para assinalou que, “além da questão da mobilidade e da qualidade de vida que estes veículos vão trazer à população, com mais conforto e segurança, também estamos contribuindo com a questão da sustentabilidade, haja vista que esses ônibus, parte deles são elétricos, outros são Euro 6, que são modelos que conjugam a nova política do Governo Federal de cuidar do meio ambiente”, destacou o ministro das Cidades.

Região Metropolitana de Belém

O ministro e o governador também visitaram a fábrica da CAIO Induscar, em Botucatu (SP), para vistoriar a produção dos demais veículos elétricos e a combustão. De acordo com o governador Helder Barbalho, vão ser beneficiados na Região Metropolitana de Belém com a compra dos 40 ônibus elétricos, os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Benevides e o município de Santa Izabel do Pará.

Helder Barbalho afirmou que os 40 novos ônibus têm, “wi-fi e ar-condicionado, e isto é uma parceria, um financiamento junto com o Governo Federal. Um investimento para que a gente possa melhorar o transporte coletivo de Belém e Região Metropolitana como Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Benevides e o município de Santa Izabel do Pará”, explicou o governador.

A parceria entre o Ministério das Cidades e o Governo do Pará viabilizou a compra de três diferentes modelos de ônibus de última geração para operação no BRT Metropolitano, todos equipados com sistema GPS, Wi-Fi, ar-condicionado, câmeras de monitoramento e elevadores para acessibilidade de pessoas com deficiência.

Entre as unidades vistoriadas pelo ministro Jader Filho e pelo governador Helder Barbalho, estão a CAIO E-Millennium com chassi Mercedes-Benz / Eletra: ônibus 100% elétrico que serão usados nas Linhas Troncais do BRT Metropolitano. Esses ônibus têm capacidade para 75 passageiros e utilizam sistemas de frenagem com regeneração da bateria com autonomia de 250 quilômetros.