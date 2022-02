Investimentos: Na Alepa, governador Helder Barbalho destaca ‘melhor desempenho em uma década’

A primeira sessão do ano da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) foi de casa cheia na manhã desta quarta-feira (2), no plenário Newton Miranda. Com a presença do governador Helder Barbalho e diversas autoridades estaduais, a reunião solene iniciou pouco depois das 10 horas e marcou o início dos trabalhos legislativos da casa de leis.

A mesa foi formada pelo presidente da Alepa, deputado Chicão, que conduziu a reunião e estava ao lado do governador Helder Barbalho e da primeira dama, Daniela Barbalho; e também da primeira secretária da Alepa, deputada professora Nilse; da presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA), Mara Lúcia da Cruz; do procurador geral de Justiça do Ministério Público do Pará, César Mattar Jr; e da presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheira Lourdes Lima.

VEJA MAIS

A sessão também conta com a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargadora Célia Regina; dos titulares das secretarias de todas as pastas do Estado, e de representantes de outros órgãos estaduais. No início da mensagem, o governador destacou a importância das atividades do legislativo, reforçando a necessidade de união dos poderes para a construção de políticas públicas e de ações para o desenvolvimento econômico do Pará.

O chefe do Executivo também destacou a atuação e o compromisso com a manutenção do equilíbrio fiscal, o que permitiu grandes investimentos no Estado. Ele ainda falou sobre ações nas áreas de saúde e segurança pública. “Desde 2010 o estado não tinha, tanto em percentual quanto em números absolutos, um investimento tão alto, o maior da história do Pará, com R$ 3 bilhões, representando 12% da Receita Corrente Líquida”, declarou. De acordo com Helder, este é melhor desempenho em uma década. “Desde 2010 o Estado não investia tanto”, afirmou.

"Também temos cerca de mil obras em andamento em todos os 144 municípios. Pará bateu ainda o recorde na geração de empregos em 2021. Desde 2003 não tínhamos um saldo tão bom de empregos, e com isso lideramos a região Norte e a retomada da economia. Temos trabalhado também a vida da população paraense destinatária de todas as ações da segurança pública. São três anos seguidos com a redução da criminalidade”, declarou Helder Barbalho.

Na área da saúde, o chefe do Poder Executivo Estadual enfatizou que “hoje o Pará é o Estado da Federação que mais adquiriu vacinas no Brasil e uma das menores taxa de mortalidade por coronavírus no cenário nacional”.

O presidente da Casa, deputado Chicão, ressaltou a abertura da sessão com a presença das autoridades e lembrou que, a partir da próxima semana, recomeça a discussão de pautas de projetos de interesse da população do Pará. A pandemia e as dificuldades vividas com a chegada do coronavirus devem estar no cerne da construção de ações e projetos da Casa legislativa.

“Sempre temos uma atenção especial em relação a pandemia, inclusive deve ser motivo de reunião com os deputados, para analisarmos que posições deveremos tomar no Poder Legislativo. Hoje é o momento de apresentação das mensagens e de falar o que esperamos para este ano. De anos anteriores, temos uma avaliação positiva, apesar de termos enfrentado momentos difíceis em 2020 e 2021”, concluiu.